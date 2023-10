L’Écosse propose de devenir le premier pays du Royaume-Uni à accepter les réfugiés de Gaza, mais fait face à des réactions négatives en ligne au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas

Le Premier ministre écossais Humza Yousaf a proposé que son pays soit le premier au Royaume-Uni à accueillir des réfugiés gazaouis au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas.

Yousaf a été rapidement condamné sur les réseaux sociaux, alors que même des pays arabes comme le Qatar, le Liban, la Jordanie et l’Égypte – dont certains ont pris des positions fermes contre Israël – se sont simultanément opposés à l’accueil de réfugiés palestiniens dans le contexte de la crise humanitaire à Gaza, en raison d’inquiétudes quant à savoir qui d’entre eux. ils pourraient être affiliés à des groupes terroristes.

Certains utilisateurs des réseaux sociaux sont allés encore plus loin, s’opposant à l’accueil de réfugiés palestiniens qui, selon eux, ont grandi en apprenant à haïr les Juifs et à s’opposer au droit d’Israël à exister.

S’exprimant devant la conférence annuelle du Parti national écossais à Aberdeen, Yousaf a déclaré que « 2,2 millions de personnes innocentes ne peuvent pas payer le prix des actions du Hamas ».

« Dans le passé, les gens en Écosse et à travers le Royaume-Uni ont ouvert nos cœurs et nos maisons. Nous avons accueilli ceux de Syrie, d’Ukraine et de nombreux autres pays. Lors de la Conférence, nous devons le faire à nouveau », a déclaré Yousaf dans un clip. de son discours qu’il a partagé sur X. « Il y a actuellement 1 million de personnes déplacées à l’intérieur de Gaza. J’appelle donc aujourd’hui la communauté internationale à s’engager dans un programme mondial de réfugiés pour la population de Gaza. J’appelle le Royaume-Uni gouvernement à prendre deux mesures urgentes. »

« Premièrement, ils devraient immédiatement commencer à travailler à la création d’un programme de réinstallation des réfugiés pour ceux de Gaza qui veulent et bien sûr peuvent partir. Et lorsqu’ils le feront, l’Écosse est prête à être le premier pays du Royaume-Uni à offrir sécurité et refuge à ceux qui sont pris dans ces terribles attaques », a-t-il poursuivi.

« Conférence, mon beau-frère est médecin à Gaza. Lorsque nous parvenons à le joindre au téléphone, il nous raconte des scènes de carnage absolu – des hôpitaux à court de matériel médical. Les médecins, les infirmières doivent tirer le meilleur parti « Cela ne peut pas être permis. Pas de nos jours. J’exhorte donc le gouvernement britannique à soutenir l’évacuation médicale des civils blessés à Gaza », a déclaré le premier ministre écossais. dit. « Et laissez-moi être clair, l’Écosse est prête à jouer son rôle, et nos hôpitaux soigneront les hommes, les femmes et les enfants blessés de Gaza dans la mesure du possible. »

L’épouse de Yousaf, Nadia El-Nakla, tente de faire quitter Gaza à ses parents.

« Les habitants de Gaza sont un peuple fier. Beaucoup ne veulent pas partir et ne devraient pas être obligés de le faire », a ajouté Yousaf dans un autre post X. « Mais pour les personnes déplacées qui veulent partir, il devrait y avoir un programme mondial d’accueil des réfugiés. L’Écosse est prête à être un lieu de refuge et le premier pays à accueillir ces réfugiés. »

Mais l’appel à faire venir des réfugiés gazaouis a été rapidement rejeté sur les réseaux sociaux.

« Pourquoi devrions-nous, ils détestent l’Occident, notre mode de vie, etc. Les enfants apprennent très tôt à haïr les juifs et les chrétiens », a écrit un internaute.

« Le pays a voté pour le Hamas qu’il savait être des terroristes », a ajouté l’utilisateur :

L’utilisateur a noté comment le Royaume-Uni a été témoin de manifestations à grande échelle en faveur des Palestiniens après l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre contre des civils israéliens. Le message, en réponse à la vidéo de Yousaf, faisait également référence à un professeur d’école britannique qui avait montré une caricature du prophète Mahomet lors d’un cours en classe il y a des années. L’enseignant serait toujours caché après avoir fait face aux protestations des parents de la communauté musulmane, a rapporté le Daily Mail.

L’utilisateur a également souligné la sécurité dans les écoles juives du Royaume-Uni.

À la lumière de l’attaque du Hamas, les écoles juives de toute l’Angleterre ont renforcé leur sécurité par mesure de précaution alors que les incidents antisémites ont quadruplé, a rapporté The Guardian.

« Pourquoi aucun des pays limitrophes [countries] les accepter ? », a écrit un utilisateur en réponse au message de Yousaf. « Je me demande pourquoi. »

« Non. L’île du Royaume-Uni a suffisamment de problèmes », a déclaré un deuxième utilisateur. « Il y a trop de gens qui vivent sur l’île telle qu’elle est. C’est pourquoi les nations arabes devraient ouvrir leurs frontières à leurs frères et sœurs musulmans, les loger et les aider. Leurs pays sont grands et ont la capacité de le faire. »

La présentatrice Paula London a écrit : « Cela ne dépend pas de vous, c’est de Rishi Sunak, car heureusement, l’Écosse n’a pas d’indépendance. »

« L’Iran, la Syrie, le Qatar, la Turquie, l’Egypte, le Liban n’acceptent pas les Gazaouis ? » » a déclaré un autre utilisateur.