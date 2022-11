L’Écosse promet un financement supplémentaire pour les pertes et dommages irréparables liés au changement climatique, déclare Nicola Sturgeon | Actualité Climatique

L’Écosse annoncera un nouveau financement pour les pertes et les dommages dus au changement climatique subis par les pays vulnérables qui dépassent les domaines de l’adaptation humaine, peut révéler Sky News.

“Nous annoncerons un nouvel engagement financier pour les pertes et dommages”, a déclaré le Premier ministre Nicola Sturgeon à Sky News lors du sommet sur le climat COP27 à Charm el-Cheikh.

L’argent supplémentaire portera “en particulier sur les pertes et dommages non économiques que subissent de nombreux pays”, a-t-elle déclaré, ce qui pourrait inclure des choses comme la perte de culture et de tradition.

Les pertes économiques englobent des choses comme la perte d’emplois due à l’effondrement des industries, la perte de bâtiments à cause des ouragans ou la perte de communautés et de villes entières alors que le niveau de la mer ronge les côtes.

“Ce serait une autre partie très importante de la détermination de l’Ecosse à voir de réels progrès derrière cette question qui aurait dû être traitée il y a de nombreuses années”, a-t-elle déclaré.

Lors des pourparlers sur le climat de la COP26 à Glasgow l’année dernière, l’Écosse est devenue le premier pays développé à s’engager à financer la question litigieuse. La somme promise de 2 millions de livres sterling était petite mais a aidé à briser un tabou autour de la question. Depuis lors, le Danemark a promis 100 millions de DKK (11,8 millions de livres sterling).

De plus amples détails sur le nouveau financement sont attendus mardi.

Les pays développés paieront-ils une compensation pour les dommages climatiques ?

Les nations vulnérables qui ont le moins contribué au changement climatique mais qui en subissent les pires impacts demandent une aide financière depuis des années. Le monde riche et polluant, y compris les États-Unis et l’UE, s’est toujours méfié de ce qu’il craignait d’ouvrir les vannes à des réclamations et des accusations de responsabilité sans fin.

Mais les effets dévastateurs du changement climatique ont été si aigus qu’ils ont eu du mal à ignorer la nécessité d’y faire face. Cette année, la question du financement de ces pertes pour la première fois à l’ordre du jour d’une conférence des Nations Unies sur le climat.

