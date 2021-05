L’Écosse pourrait-elle vraiment quitter le Royaume-Uni sans payer sa part de dette?

Alex Salmond a attiré l’attention avec l’affirmation selon laquelle l’Écosse devrait être en mesure de devenir indépendante sans assumer une part de la dette britannique – mais dans quelle mesure cette position devrait-elle être prise au sérieux?

Son nouveau parti Alba exhorte Nicola Sturgeon et le SNP à adopter ce qu’il appelle un «règlement de rupture nette» – affirmant que l’austérité et le coronavirus ont «complètement» changé le monde économique et que les partisans de l’indépendance «doivent s’adapter aux nouvelles réalités».

Alba affirme que toute dette britannique accumulée grâce à l’assouplissement quantitatif – argent imprimé centralement – «est en grande partie due par une branche du gouvernement (le Trésor) à une autre (la banque centrale) et ne constitue donc aucune responsabilité légitime pour les Écossais ou toute autre personne».