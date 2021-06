L’Ecosse peut entrer dans l’histoire contre la Croatie à l’Euro 2020

C’est la victoire ou l’échec pour l’Ecosse contre la Croatie mardi, et ils savent que la victoire sera presque certainement suffisante pour atteindre les huitièmes de finale. Étant donné que l’Euro 2020 est le premier tournoi majeur de l’Écosse depuis 23 ans et qu’ils sont 30 places en dessous de la Croatie (14e) au classement mondial de la FIFA, cela peut sembler – sur la seule forme internationale récente – une tâche herculéenne. Mais ensuite, vous écoutez ce que les joueurs disaient après le match nul 0-0 de vendredi contre l’Angleterre à Wembley, et vous comprenez que la classe de 21 n’est pas là pour faire la fête. Ils veulent faire quelque chose de spécial.

Alors que l’entraîneur-chef de l’Écosse, Steve Clarke, effectuait ses dernières fonctions médiatiques d’après-match sur le terrain de Wembley, vous pouviez entendre la chanson « No Scotland, No Party ! provenant des loges d’accueil. C’était comme un chant d’oiseau alors qu’il se déroulait autour de Wembley, avec une poche de supporters écossais en train d’absorber leur point bien mérité contre le « vieux ennemi ».

Clarke était son moi réaliste et résolu habituel, malgré le fait qu’il venait de battre l’Angleterre dans un match qui a parfaitement mis en place le dernier match de groupe de mardi. Les poteaux de but étaient toujours en train d’être démontés derrière lui, mais Clarke tournait déjà son attention vers mardi. L’ancien manager de West Bromwich Albion a veillé à ce que le produit de l’Écosse soit supérieur à la somme de ses parties, et exploiter l’éthique de travail et la chimie collectives qui ont frustré l’Angleterre sera essentiel lorsque la Croatie arrivera à Glasgow.

L’Ecosse ne s’était jamais qualifiée auparavant pour la phase de groupes d’une Coupe du monde ou d’un Championnat d’Europe lors de 10 tentatives précédentes. Ce groupe de joueurs peut entrer dans l’histoire, mais une mince victoire pour une équipe qui n’a pas encore marqué à l’Euro 2020 pourrait même ne pas suffire. Bien que la victoire devrait permettre à l’Écosse de passer, il y a toujours une chance qu’elle rate l’une des meilleures places de troisième place à la différence de buts. Mais au moment où ils donneront le coup d’envoi mardi soir, ils devraient savoir si une victoire d’un but réserve une place en huitièmes de finale.

Avant leur match d’ouverture du Groupe D contre la République tchèque, la frontière était mince entre la nostalgie joyeuse et le pessimisme actuel autour de Hampden Park. Les journaux évoquaient l’année 1978, lorsque l’Écosse s’est rendue à la Coupe du monde avec la ferme intention de la ramener à la maison. Ils ont même eu une tournée en bus ouvert avant le départ de l’équipe pour l’Argentine, mais ils sont revenus beaucoup trop rapidement, après avoir perdu 3-1 contre le Pérou et fait match nul 1-1 contre l’Iran.

L’équipe 2021 s’est distanciée de toute attente. Ils étaient basés à Rockcliffe Hall à Darlington, dans le nord de l’Angleterre – à environ 45 minutes au sud de Newcastle – pour le tournoi, car la République tchèque avait déjà récupéré sa base habituelle à Édimbourg. Le bus écossais a été bloqué sur la M8 alors qu’il se rendait à Glasgow la nuit précédant leur match, avec des voitures klaxonnant et se faufilant dans la circulation pour apercevoir leurs héros à travers les vitres teintées. Le jour du match, ils ont été touchés par le double étage de buts de Patrik Schick et ont perdu 2-0.

Le second, un superbe effort à longue distance qui a été le plus long but jamais marqué lors d’une finale de tournoi masculin, a fait éclater le ballon des Écossais et a dissous l’atmosphère à l’intérieur de Hampden Park, mais Clarke est resté déterminé par la suite. « Nous ne sommes pas venus ici pour une expérience d’apprentissage; nous sommes venus ici pour être compétitifs. »

Groupe D GP W ré L DG STP République Tchèque 2 1 1 0 +2 4 Angleterre 2 1 1 0 +1 4 Croatie 2 0 1 1 -1 1 Écosse 2 0 1 1 -2 1 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

La première victoire de l’Angleterre 1-0 sur la Croatie signifiait que la rencontre de vendredi soir est devenue encore plus importante pour l’Ecosse, qui avait besoin d’un résultat positif pour garder ses espoirs de qualification entre ses mains. Kieran Tierney était en forme et le défenseur d’Arsenal a fini par être l’un des quatre changements : il a commencé au centre avec Che Adams, Callum McGregor et Billy Gilmour qui ont également obtenu le feu vert. Tous les quatre ont été magnifiques car ils ont réduit l’Angleterre à un seul tir au but, tout en créant des chances de gagner.

Alors que les quelque 2 500 fans écossais à l’intérieur de Wembley s’imprégnaient de tout, il y avait une toute-puissante fête à Leicester Square. On estime que 40 000 supporters écossais ont voyagé vers le sud pour être à Londres pour le match ; c’était une migration tartan. Où que vous alliez dans le centre de Londres le jour du match, même dans le métro, vous entendiez chanter le nom de « Super » John McGinn, ou « Yessir, I can boogie! » (Hymne adopté par l’Ecosse pour l’Euro). Après le match, c’est le nom de Gilmour qui tombait en cascade autour de Wembley.

Gilmour, 20 ans, n’a commencé que cinq matches de Premier League pour Chelsea, mais il apprend clairement de son coéquipier N’Golo Kante. Alors que c’était sa troisième sélection pour l’Écosse et son premier départ; il était la présence la plus calme sur le terrain. La machine à battage médiatique sur le football s’est accélérée face à la performance de Gilmour – Graeme Souness, l’international écossais de 54 sélections, a déclaré à la télévision que « le petit garçon Gilmour était fantastique » – mais dans le camp, ce n’était « pas une surprise », selon le manager Clarke. Le défenseur Andy Robertson s’est entretenu avec Gilmour vendredi après-midi, vérifiant à quel point il était nerveux, pour découvrir que « rien ne le dérange ». Le jeune milieu de terrain a envoyé un texto à ses parents sur le chemin du match, leur disant qu’il commençait. Ils étaient là dans les tribunes, avec son n°23 au dos de leur maillot.

Le match nul bien mérité de l’Écosse contre l’Angleterre leur a permis de garder le contrôle de leur destin et de leur donner la chance de participer pour la première fois aux huitièmes de finale d’un tournoi majeur. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

« C’était son grand moment et il ne nous a pas laissé tomber », a déclaré Clarke. « Nous savons ce que nous avons, [but we must] gardez le cap sur les choses, mais des performances comme celle-là ne lui feront aucun mal. »

Robertson a ajouté: « Je pense qu’il peut avoir autant de sélections pour l’Écosse qu’il le souhaite. Il a un avenir énorme, mais l’ici et maintenant est également plutôt bon. »

L’Ecosse aura besoin de Gilmour à son meilleur niveau lorsque la Croatie viendra en ville, mais ils doivent également trouver un moyen de donner leur propre coup de poing à la Croatie à l’avant. Alors que la défense écossaise a semblé en grande partie solide lors de leurs deux matches, les buts restent un problème. Clarke est allé avec seulement Lyndon Dykes à l’avant contre la République tchèque, avec Ryan Christie jouant derrière, mais il a commencé deux attaquants reconnus contre l’Angleterre – jouant un 5-3-2 en défense, 3-5-2 en attaque – avec Adams partenaire Dykes.

Le seul tir cadré de l’Écosse contre l’Angleterre a été celui de l’arrière droit O’Donnell, tandis que l’arrière central Jack Hendry s’est rapproché de la République tchèque lorsqu’il a frappé la barre avec un effort spéculatif à distance. L’ancien international écossais Don Hutchison a déclaré à ESPN que « la prochaine étape contre la Croatie donne à Adams plus de chances – plus de coureurs du milieu de terrain pourraient être la clé ». Il s’attend à voir une équipe inchangée, mais aimerait voir McGinn donner une licence plus offensive.

Le match décisif de mardi dépendra de l’équipe qui peut tenter sa chance; La Croatie a également eu du mal à créer, ce qui en fait le jeu de tout le monde. Comme l’a déclaré l’ancien milieu de terrain écossais James McFadden, « nous créons des occasions, nous ne les prenons tout simplement pas. Nous avons besoin de ce sang-froid devant le but. »

Billy Gilmour a été superbe contre l’Angleterre lors de son troisième départ pour l’Écosse, bien que le milieu de terrain croate représente un test beaucoup plus sévère. Shaun Botterill – UEFA/UEFA via Getty Images

Clarke a déclaré après le match contre l’Angleterre que ses joueurs « méritaient un peu plus de respect », qualifiant le match contre la Croatie de « finale de coupe ». Son capitaine, le défenseur de Liverpool Robertson, se concentrait déjà sur le troisième match.

« Le sentiment que nous avons maintenant, le sentiment que les fans ont, c’est important que nous le gardions et ce n’est pas pour rien », a déclaré Robertson. « Nous le réduisons au dernier match et c’est tout ce que nous demandons. Nous devons l’utiliser pour sortir du groupe. »

Avant le tournoi, Robertson a offert à chaque joueur un coffret cadeau rempli de produits de confort : il y avait de l’Irn-Bru (un soda orange vif), des sablés écossais, une bouteille de whisky et des canettes de bière. Maintenant, l’Écosse doit déterminer s’ils utiliseront cela pour noyer leur chagrin mardi soir, ou trinquer aux huitièmes de finale alors que la fête continue.