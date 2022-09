L’Ecosse ne peut pas jouer pour un match nul dans le décideur de la Ligue des Nations – Callum McGregor

Callum McGregor insiste sur le fait qu’il est “impossible” de se rendre au match nul dont l’Écosse a besoin contre l’Ukraine à Cracovie mardi pour obtenir une promotion dans la Ligue des Nations.

La victoire 2-1 des Écossais sur la République d’Irlande à Hampden Park samedi a permis à l’équipe de Steve Clarke de prendre deux points d’avance sur l’Ukraine en tête du Groupe B1 avec un match à jouer.

Le skipper irlandais John Egan a ouvert le score pour les visiteurs après 18 minutes, mais Jack Hendry a égalisé de la tête quatre minutes après la reprise et Ryan Christie a remporté la victoire âprement disputée mais méritée avec un penalty tardif.

Ryan Christie marque le vainqueur écossais (Andrew Milligan / PA)

Un point suffira à l’Ecosse pour passer en Ligue A et cela augmentera également les chances de qualification pour le prochain Championnat d’Europe.

Cependant, le capitaine du Celtic McGregor pense que l’idée de jouer pour un point est pleine de dangers.

Il a déclaré: “De toute évidence, nous savons qu’un match nul nous permet de passer, mais nous devons y aller avec l’intention d’essayer de gagner le match et d’essayer de jouer comme nous l’avons fait.

« Le groupe se sent bien et nous voulons simplement continuer ainsi mardi.

“C’est impossible (de jouer pour un match nul). Dès que vous avez cet état d’esprit, c’est très, très dangereux.

“Nous comprenons où nous en sommes dans le groupe et ce dont nous avons besoin, mais en fin de compte, nous devons jouer avec l’intention d’essayer de gagner le match.

“Nous comprenons ce que signifie être en tête du groupe pour la qualification à l’avenir.

“Nous savons que c’est un gros match et maintenant nous devons bien récupérer et nous concentrer mardi.”

L’Ecosse est à un point de la promotion de la Ligue des Nations (Andrew Milligan / PA)

McGregor pense que la victoire 3-0 sur l’Ukraine à Hampden Park mercredi dernier ne peut que profiter aux Écossais pour le match retour en Pologne.

Le milieu de terrain a déclaré: “De toute évidence, nous les avons vus se rapprocher il y a moins d’une semaine.

«Cela nous donne une chance de regarder le match en arrière et de voir ce que nous avons bien fait et ce que nous avons moins bien fait.

“Mais évidemment, gagner et gagner 3-0 vous donne un coup de pouce psychologique pour aller là-bas et vous savez que si vous jouez bien et faites les bonnes choses, vous avez de bonnes chances de gagner le match.”

Bonjour 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🙌— Équipe nationale d’Écosse (@ScotlandNT) 25 septembre 2022 Voir plus

Cependant, même si les Ecossais voyageront avec confiance, McGregor sait qu’il a fallu une « excellente » prestation en seconde période contre les Irlandais – comme contre l’Ukraine la semaine dernière – pour faire basculer le match en faveur de l’Ecosse.

“Nous avons parlé à la mi-temps de faire confiance aux principes du jeu que nous voulions mettre en œuvre”, a-t-il déclaré.

«Nous n’avons jamais tout à fait réussi en première mi-temps. Mais on a fait un petit ajustement à la mi-temps et on a voulu rester sereins dans le match.

“Évidemment, nous étions menés 1-0, mais nous savions que si nous avancions dans notre rythme, nous reviendrions dans le match. Nous avons semblé très fluides en seconde période.