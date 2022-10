L’Ecosse indépendante devra rejoindre l’euro – Bruxelles

Malgré les affirmations de Nicola Sturgeon, il sera “impossible” pour l’Ecosse de rejoindre l’UE et non la monnaie unique, selon des responsables

L’Ecosse devra “s’engager légalement” à rejoindre l’euro s’il obtient son indépendance et poursuit son adhésion à l’Union européenne, ont déclaré dimanche deux responsables de l’UE au Herald. Le premier ministre Nicola Sturgeon, qui mène la lutte pour l’indépendance, a précédemment insisté sur le fait que le pays serait responsable de sa propre monnaie.

Faire entrer une Écosse indépendante dans l’UE est un objectif central du Parti national écossais (SNP) de Sturgeon, qui cherche actuellement à organiser un deuxième référendum – quoique non contraignant – sur la sortie du Royaume-Uni en octobre prochain. Cependant, Sturgeon a insisté la semaine dernière sur le fait que l’Écosse n’aurait pas à adopter l’euro comme monnaie, déclarant qu’elle continuerait à utiliser la livre britannique avant de passer à sa propre livre écossaise.

Les opposants conservateurs de Sturgeon ont fait valoir le contraire, et plusieurs responsables de l’UE l’ont maintenant confirmé, déclarant dimanche au Herald que l’euro ne serait pas négociable.

“Tous les États membres de l’UE, à l’exception du Danemark qui a une clause de non-participation, sont légalement tenus de rejoindre la zone euro une fois qu’ils remplissent les conditions nécessaires”, a déclaré au journal une porte-parole des affaires économiques à la Commission européenne.

Le chef du Centre de politique européenne, le Dr Fabian Zuleeg, a ajouté que les nouveaux arrivants dans le bloc ne bénéficieraient pas de la même dérogation que celle négociée par le Danemark. “Il serait beaucoup plus difficile, voire impossible, pour un nouveau membre de négocier un tel opt-out permanent”, il a dit. “Cependant, il pourrait être possible de négocier essentiellement une période de grâce.”

Le Royaume-Uni bénéficiait également d’un tel opt-out lorsqu’il était membre de l’UE. Alors que Sturgeon a cité la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Suède comme États membres utilisant leur propre monnaie, la porte-parole de la Commission européenne a déclaré que ces États sont tous tenus de travailler à l’adhésion à la monnaie unique, bien que “aucun calendrier n’est prescrit.”

Fondamentalement, l’euro est actuellement sous le choc des effets des sanctions de l’UE sur les combustibles fossiles russes et se situe à parité ou plus bas avec le dollar américain depuis août – un niveau record pour la monnaie vieille de deux décennies. Alors que la monnaie unique se comporte légèrement mieux face à la livre par rapport à l’année dernière, elle se situe à son plus bas niveau depuis huit ans face au rouble russe et sous-performe par rapport au yuan chinois.