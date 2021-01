C’est le Royaume-Uni qui a acheté des vaccins et fourni des kits de tests rapides, tandis que l’armée britannique a mis en place des centres de vaccination et 999 appels ont été détournés vers des centres anglais au milieu d’une pénurie de personnel, dira-t-il.

« Nous livrons nos efforts pour le peuple écossais afin que nous puissions assurer la guérison la plus forte possible du virus », dira M. Johnson aux Écossais.

Une feuille de route en 11 points pour un second vote, publiée ce week-end, affirmait qu’il n’y aurait «aucune justification morale ou démocratique» pour refuser une demande, si le SNP triomphe à Holyrood en mai.

Une telle position serait «insoutenable tant au pays qu’à l’étranger», a-t-il déclaré, après que M. Johnson ait suggéré aux Écossais d’attendre plus de 30 ans pour une autre candidature à l’indépendance.

* 80 centres de vaccination «les forces armées britanniques aident à établir» – avec plus de 415 000 Écossais ayant déjà reçu des coups.

* Londres approvisionne «l’approvisionnement en vaccins pour le compte de toutes les régions du Royaume-Uni» – avec des taux de vaccination beaucoup plus élevés que dans toute l’UE.

* Plus d’un million de kits de test à écoulement latéral rapide livrés – avec le financement de 24 centres de test d’entraînement et de passage et 21 unités de test mobiles.