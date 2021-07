L’Écosse gardera les masques obligatoires «pour un certain temps», déclare Nicola Sturgeon

Les restrictions de Covid doivent s’assouplir en Écosse à partir du début de la semaine prochaine, car le premier ministre Nicola Sturgeon a confirmé que les mesures de verrouillage seront assouplies – mais avec quelques modifications par rapport aux plans initiaux.

Le chef du SNP a déclaré que l’obligation de porter des couvre-visages dans les lieux publics resterait en Écosse, malgré la décision de Boris Johnson de mettre fin à une obligation légale en Angleterre le 19 juillet.

Elle a déclaré que les couvre-visages resteraient obligatoires en Écosse dans les transports publics, les magasins et autres espaces clos « selon toute vraisemblance pendant un certain temps à venir ».

Mme Sturgeon a déclaré que les dirigeants devraient être prêts à « prendre la défense » des personnes qui ne sont pas d’accord avec les restrictions si elles pensent qu’elles sont pour le mieux – dans une attaque voilée contre l’approche de M. Johnson concernant le port du masque.

« Nous ne devrions pas lever des restrictions importantes pour nous faciliter la vie et attendre que le public assume la responsabilité de faire la bonne chose de toute façon », a déclaré le premier ministre.

« Je suis d’avis que si le gouvernement croit que des mesures comme celle-ci – et nous le faisons – nous devrions le dire, faire ce qui est nécessaire pour assurer la conformité et prendre toute critique résultante de ceux qui ne sont pas d’accord. »

Mme Sturgeon a informé un cadre virtuel du parlement écossais, rappelé de ses vacances d’été, que le pays passerait au niveau 0 des mesures de verrouillage – mais avec quelques « modifications ».

En vertu des règles de niveau 0 qui entreront en vigueur pour toute l’Écosse le 19 juillet, la distanciation sociale sera réduite à un mètre à l’intérieur des lieux publics. Les restrictions de rassemblement à l’intérieur dans les maisons seront levées pour permettre à jusqu’à huit personnes de trois ménages au maximum de se rencontrer.

Dix personnes de quatre ménages peuvent se rencontrer dans un espace public intérieur – comme un pub ou un restaurant – et jusqu’à 15 personnes de jusqu’à 15 ménages peuvent se rencontrer à l’extérieur.

Mais certains changements prévus n’auront pas lieu. Mme Sturgeon a déclaré « pour les trois prochaines semaines au moins, il y aura une exigence de distance d’un mètre entre les différents groupes de 15 » à l’extérieur – malgré les plans pour supprimer complètement la restriction.

L’heure de fermeture de 23 heures pour les pubs opérant à l’intérieur sera modifiée à minuit – un changement par rapport aux plans visant à supprimer complètement la limite. Et le « retour progressif au bureau » prévu sera reporté au 9 août.

Contrairement à l’Angleterre, il n’y a pas non plus de plans pour le retour des boîtes de nuit et des divertissements pour adultes en Écosse.

Avant l’annonce, Linda Bauld, professeure de santé publique à l’Université d’Édimbourg, a souligné qu’une approche prudente était nécessaire. « Ce que le gouvernement écossais voudra éviter, c’est ce qui se passe actuellement en Europe », a-t-elle déclaré à la BBC. Bonjour Ecosse.

« Les Pays-Bas ont connu une augmentation de plus de 700 % des cas. Ils ont à nouveau dû fermer des boîtes de nuit, imposer des restrictions aux bars et aux restaurants, ils ont dû annuler des événements de masse. »