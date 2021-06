L’Ecosse est de retour à l’Euro et espère mettre 23 ans de souffrance derrière elle

Lorsque le coup de sifflet final a retenti sur la campagne de l’Écosse pour la Coupe du monde 1998, personne n’imaginait que ce serait le début d’une absence de deux décennies d’une compétition majeure. L’Écosse s’est rapprochée de plusieurs éliminatoires depuis, seulement pour que les espoirs de qualification se terminent par un échec. Prenez les éliminatoires contre les Pays-Bas en 2003, les défaites contre la Géorgie et l’Italie en 2008, ou la tristement célèbre formation 4-6-0 contre la République tchèque en 2012. Des générations entières de joueurs écossais iraient sans jouer dans un championnat d’Europe. ou Coupe du monde.

Puis vint le 12 novembre 2020 et une soirée humide en Serbie, où l’arrêt sur penalty de David Marshall lors d’une victoire 5-4 aux tirs au but en séries éliminatoires a mis fin à leur série de chagrins pour sceller à une place à l’Euro 2020 – leur campagne débute lundi contre la République tchèque (diffusez en direct à 9 h HE sur ESPN.)

2 Liés

Personne n’aurait pu prédire cette période stérile, qui a duré 196 matchs. Trois membres de l’équipe 2021 – le défenseur Nathan Patterson, les milieux de terrain David Turnbull et Billy Gilmour – ne sont pas nés lors de la Coupe du monde 1998, leur compréhension des quasi-accidents historiques étant informée par des histoires transmises ou des faits saillants.

L’homme d’État le plus âgé de l’équipe écossaise pour l’Euro, le gardien de 38 ans Craig Gordon, se souvient d’avoir couru chez son ami après l’école le 10 juin de la même année pour voir Colin Hendry mener l’Écosse contre le Brésil lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde au Stade de France. Ils ont perdu 2-1; un match nul contre la Norvège et une défaite contre le Maroc ont renvoyé l’Ecosse à la maison tôt, mais ça ne fait rien, pensèrent lui et le pays, il y a toujours eu l’Euro 2000 pour arranger les choses…

« C’étaient de bons moments, et peut-être que nous avons été un peu gâtés en participant à autant de tournois », a déclaré Gordon à ESPN. « À l’époque, nous avons probablement pris pour acquis que l’Écosse continuerait de se qualifier. »

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

– Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

Après des années dans le désert, ce groupe de joueurs a de nouveau atteint le sommet, dirigé par l’arrière gauche de Liverpool Andrew Robertson. Telle est l’abondance de joueurs de gauche en Écosse, avec Kieran Tierney d’Arsenal également dans l’équipe, ils ont changé de formation pour accueillir les deux dans la même équipe. Le cœur de l’équipe est le milieu de terrain d’Aston Villa John McGinn, tandis que le jeune exceptionnel de Chelsea, Gilmour, pourrait également avoir une énorme campagne au centre du milieu de terrain.

Scott McTominay de Manchester United pourrait être un défenseur central de fortune aux côtés de Grant Hanley ou ancrer le milieu de terrain. Ensuite, vous avez Che Adams de Southampton à l’avant, le toujours fiable Marshall ou Gordon dans le but et une colonne vertébrale forgée en Premier League. Ce groupe écossais a de la profondeur, et pour une fois, ils sont tous en forme. Steve Clarke, l’ancien manager de West Brom, est à l’origine de leurs progrès.

« Je peux penser à de meilleures équipes écossaises – vous pouvez revenir du côté dont je faisais partie qui n’a pas dépassé l’Angleterre dans le [Euro 2000] playoffs », a déclaré à ESPN Don Hutchison, qui a remporté 26 sélections pour l’Écosse de 1999 à 2003. « Mais je pense que leur esprit d’équipe est plus fort. Je pense que les joueurs sont vraiment solidaires du staff. À l’époque, je pense que certains joueurs prenaient soin d’eux-mêmes : vous faites de votre mieux pour votre pays, mais vous prenez soin de vous. Mais je les regarde maintenant et je pense que c’est un vestiaire dont j’aimerais faire partie. »

Bien que les fans se concentreront sur le deuxième match du groupe D lorsqu’ils affronteront l’Angleterre « Auld Enemy » à Wembley le 18 juin, le retour de l’Ecosse sur la scène internationale lundi contre les Tchèques, devant 12 000 fans, verra Hampden Parc à bascule.

Craig Gordon a connu beaucoup de chagrin dans sa carrière en Écosse. Craig Williamson/Groupe SNS via Getty Images

Entre 1998 et 2021, le football écossais a traversé un vilain cycle d’attentes impatientes et de chagrin brutal ; les deux émotions s’affrontaient au fil des tournois. Vous pourriez donc pardonner même au plus optimiste des supporters écossais de ne pas s’attendre à ce que le pays scelle une place à l’Euro 2020.

Mais, après avoir terminé troisième derrière la Belgique et la Russie dans le groupe I des éliminatoires de l’Euro 2020, l’Écosse s’est vu offrir une autre chance via les éliminatoires en raison de son succès en tête de la poule C de la Ligue des Nations. Après avoir battu Israël 5-3 aux tirs au but en demi-finale de qualification , ils ont fait match nul contre la Serbie en finale. « Nous avons dû régler certains matchs, ce n’était pas toujours joli, mais nous avons réussi à obtenir ce peu de chance qui avait manqué lors de quelques campagnes précédentes », a déclaré Gordon.

Dans un stade Red Star vide, ils ont mené la Serbie 1-0 grâce au but de Ryan Christie, mais Luka Jovic a égalisé à la 93e minute. Il y a eu des tirs au but, et le gardien de but suppléant Gordon se souvient s’être tenu sur la ligne de touche par une nuit humide, gardant tout croisé tout en se sentant impuissant.

Avec la fusillade à égalité après quatre rounds, Kenny McLean a frappé son tir au but pour donner à l’Écosse une avance de 5-4. L’attaquant de Fulham, Aleksandar Mitrovic, a marqué le dernier penalty de la Serbie ; il l’a frappé bas, vers la droite mais Marshall a sauté de sa ligne et l’a repoussé. Après une pause inquiète de cinq secondes alors qu’il attendait la confirmation de l’arbitre qu’il n’avait pas empiété sur sa ligne, le pandémonium s’ensuivit.

« Je ne me souviens pas trop de ce moment », a déclaré Gordon. « Je sais que je suis certainement l’un des joueurs les plus lents de l’équipe, mais j’ai été l’un des premiers à sauter sur la pile de corps en fête. C’était l’un des meilleurs sentiments que l’on puisse avoir en tant que joueur, de faire partie de cette équipe. C’était le meilleur sentiment, même si je n’avais pas mis les pieds sur le terrain. »

– Quelle équipe a le meilleur kit à l’Euro ?

– Euro 2020 : L’avant-première ultime

– Meilleur XI de l’Euro 2020 : Ronaldo et Mbappe font la coupe

– Les meilleurs jeunes joueurs à surveiller à l’Euro 2020

Les incitations jumelles des matchs de qualification et d’accueil avaient gardé Gordon concentré dans l’espoir de faire un jour un tournoi majeur. La peur de passer à côté l’a maintenu motivé, l’aidant même à traverser 2012 à 2014, lorsque des blessures l’ont amené à envisager la retraite. Il voulait que ses enfants voient leur père jouer à nouveau pour l’Écosse.

Gordon et moi avons parlé fin mai, quelques jours seulement avant que l’Écosse ne commence son camp d’entraînement avant le tournoi en Espagne. L’été dernier, avec le report des euros en raison du coronavirus, Gordon se souvient avoir pris un moment loin de sa famille – maintenant jusqu’à cinq ans, avec l’arrivée de son troisième enfant Ace en mars – et a écrit une liste de cibles personnelles sur son iPhone. application de notes.

Il savait que ces euros seraient probablement son dernier coup dans un tournoi majeur.

Après avoir commencé sa carrière chez Hearts, puis déménagé à Sunderland en 2007, la carrière de Gordon a été interrompue par des problèmes de genou en 2012. Il a passé deux ans à travailler à la télévision, voire à devenir entraîneur, mais il espérait toujours pouvoir rejouer.

« Je ne savais pas à quel niveau ce serait », a déclaré Gordon. « Et puis une fois que j’ai réussi à obtenir un niveau de forme physique qui me permettait de le faire, je voulais être le meilleur possible … rien n’était jamais assez. J’ai utilisé tous les facteurs de motivation possibles pour me stimuler, pour essayer et prouver à tous ceux qui pensaient que ma carrière était terminée. »

Après six bonnes années au Celtic, après l’avoir rejoint en 2014, Gordon avait deux options : rester au Celtic dans un rôle de soutien, ou déménager ailleurs et prouver sa forme, en gardant vivants ses rêves d’un rappel en Écosse. Il a opté pour cette dernière option et a signé pour son club d’enfance, les Hearts, qui appartenaient à la deuxième division écossaise. « Je voulais sortir et me donner la meilleure opportunité de faire partie de cela », a ajouté Gordon. « C’était uniquement pour me donner la chance de revenir dans l’équipe nationale. »

Après un début de campagne impressionnant 2020-21, Gordon a été rappelé dans l’équipe d’Écosse en novembre 2020. Il était sur le banc pour ce match contre la Serbie, mais a ensuite commencé contre la Slovaquie le 15 novembre pour sa 55e sélection, trois ans. après son dernier. Dans la foulée, il a établi un nouveau record pour la plus longue carrière internationale pour un joueur écossais à 16 ans, 5 mois et 17 jours.

La saison des Hearts s’est terminée le 30 avril avec une promotion, mais Gordon a demandé à s’entraîner avec les U-18 et les réserves de l’équipe, qui avaient encore des matchs à jouer. Il a demandé à l’entraîneur des gardiens de continuer à travailler avec lui, ne voulant rien laisser au hasard. Le matin du 19 mai, il a suivi ses routines habituelles et a remarqué un message texte sur son téléphone.

C’était Clarke qui lui disait qu’il avait fait partie de l’équipe de 26 joueurs.

Andy Robertson de Liverpool sera un joueur clé pour son pays. Aitor Alcalde – UEFA/UEFA via Getty Images

L’Ecosse va tout jeter sur ces euros. Les plus jeunes joueurs de l’équipe n’auront aucune crainte, car ils n’ont pas été ébranlés par les années d’échec, alors qu’ils seront également soutenus par l’effervescence à travers le pays au début du tournoi. Ils savent que s’ils parviennent à traverser le groupe, alors tout peut arriver.

« Ce sera un défi, mais nous cherchons à être la première équipe écossaise à sortir du groupe », a déclaré Gordon. « Ce serait aussi un peu de l’histoire pour nous, et à partir de là, on ne sait jamais.

« Tu sais que c’était au-delà de tout ce que j’aurais pu espérer à l’époque [in 2012 to 2014]. Ce sont les années supplémentaires que je n’aurais peut-être pas pu avoir. »

Les restrictions de verrouillage se sont assouplies à Glasgow, ce qui signifie qu’il y aura 12 000 fans à Hampden Park lundi pour saluer la fin des 23 ans d’attente de l’Écosse.

« Mon père est décédé alors que je jouais encore pour l’Écosse », a déclaré Hutchison. « Et même s’il est décédé, j’ai toujours mis un ticket à la billetterie pour lui. Et j’ai en quelque sorte dit au genre de préposé, comme » c’est pour mon père, mais il est décédé, donc si vous vous sentez comme si quelqu’un avait vraiment besoin de ce ticket, donne le ticket, évidemment, mais ne me le dis pas, je ne veux pas savoir ». Et j’ai toujours eu ça [in my mind] quand j’étais debout sur le terrain, écoutant les hymnes nationaux, pour ces six ou sept dernières sélections. C’était émouvant. Entendre les fans chanter ‘Flower of Scotland’… Je pense que c’est l’un des meilleurs hymnes et ils le chantent avec fierté. »

Avec cette jeune équipe, l’Écosse espère que les Championnats d’Europe de cette année feront partie de la nouvelle routine des fêtes de football biennales, plutôt que d’être un merveilleux événement unique.