L’Ecosse en charge du groupe de qualification pour l’Euro 2024 alors qu’elle voit la Géorgie après le drame de la pluie

Plus de trois heures et demie après le coup d’envoi, l’Écosse a battu la Géorgie avec une victoire 2-0 à Hampden Park.

Les buts de Callum McGregor et Scott McTominay les ont vus obtenir quatre sur quatre lors de leur campagne de qualification, mais ce match restera à jamais dans les mémoires pour l’averse de pluie et tout le drame qui l’a accompagné.

6 L’Ecosse en pole position pour atteindre l’Euro 2024 Crédit : Getty

6 Ce match restera à jamais dans les mémoires pour les conditions de jeu épouvantables au départ Crédit : Getty

Quelques instants après que McGregor ait donné aux hôtes une avance de sixième minute avec une frappe pétillante, l’arbitre a ordonné aux deux groupes de joueurs de quitter le terrain avec une pluie torrentielle avant le coup d’envoi, ce qui a eu un impact majeur sur les conditions de jeu.

Une deuxième inspection du terrain par l’officiel Istvan Vad l’a amené à décider que le match reprendrait plus tard dans la soirée, cependant, il a été obligé d’en mener une troisième avec les joueurs géorgiens refusant initialement de revenir.

Finalement, l’équipe visiteuse a accepté le redémarrage à 1-0, le jeu reprenant une heure et 40 minutes après sa suspension.

L’effort soigné du pied gauche de McTominay a permis à l’équipe de Steve Clarke de mener 2-0 au début de la seconde du match, qui a également vu la star de Naples Khvicha Kvaratskhelia encaisser un penalty dans le temps d’arrêt.

Le match s’est terminé à 23 h 19 GMT, mais l’armée tartan ne se souciera finalement pas de l’arrivée tardive, les rêves de l’Écosse de se qualifier pour le tournoi de l’été prochain semblant de plus en plus probables.

À mi-parcours des qualifications, l’Écosse compte huit points d’avance en tête du groupe A avec un maximum de 12 points, bien que la Géorgie (quatre points) ait un match en main, tandis que l’Espagne, championne de la Ligue des Nations (trois points), en ait deux en main.

6 Les Ecossais chantent sous la pluie Crédit : Getty

Une nuit longue et plutôt bizarre avait commencé dans une atmosphère d’optimisme écossais.

Après une victoire tardive 2-1 contre la Norvège à Oslo samedi soir – qui faisait suite à des victoires sur Chypre et sur l’Espagne, tête de série, le moral de l’armée tartan aurait difficilement pu être plus élevé.

Cependant, Hampden Park était détrempé au moment du coup d’envoi de l’Écosse et l’état du terrain a attiré l’attention des supporters alors que les passes s’arrêtaient dans les flaques d’eau, les joueurs laissant le ballon derrière eux alors qu’ils tentaient d’avancer.

Le premier but de l’Écosse est survenu lorsque le corner de John McGinn depuis la droite a été partiellement dégagé vers McGregor et que le tir du capitaine du Celtic à 12 mètres a été paré dans le filet par le gardien géorgien Giorgi Mamardashvili.

L’arbitre Vad n’a pas redémarré le jeu, mais a plutôt quitté le terrain pour parler à un officiel avant de revenir pour informer les joueurs que le jeu devait être arrêté pendant que les jardiniers – puis certains des garçons de balle – essuyaient l’eau du terrain.

Les fans avaient hué l’annonce initiale d’un retard de 20 minutes et celle d’une inspection du terrain 10 minutes plus tard et il y avait un soulagement lorsque le match a finalement repris juste après 21h30 après quelques retards supplémentaires.

Le terrain était encore loin d’être parfait mais les Ecossais s’adaptaient légèrement mieux, même si le retard semblait avoir refroidi l’enthousiasme du soutien à domicile.

À cinq minutes de la pause, McGinn s’est rapproché avec une tête d’un centre de Kieran Tierney avant de rater complètement le ballon à huit mètres du but.

Ensuite, la frappe oblique de McTominay a été déviée autour d’un poteau par Mamardashvili, mais les visiteurs ont tenu bon.

6 McGregor a mis l’Écosse 1-0 dans un Hampden Park détrempé par la pluie en six minutes Crédit : Getty

6 Quelques instants plus tard, l’arbitre a ordonné aux joueurs de quitter le terrain au milieu des mauvaises conditions Crédit : ViaPlay Sports

6 Le jeu a finalement redémarré et la frappe nette de McTominay a scellé la victoire 2-0 Crédit : Getty

La seconde mi-temps avait à peine commencé lorsque McTominay a bondi sur une balle perdue au bord de la surface et a tiré un coup bas devant Mamardashvili pour redynamiser l’armée tartan agitée.

Le Géorgien Otar Kiteishvili a lancé un tir de loin juste au-dessus de la barre transversale à l’heure de jeu, mais il n’y avait aucun signe réel de retour.

Le défenseur écossais Ryan Porteous a dirigé un centre de Gilmour à bout portant à la 72e minute, avant que Georges Mikautadze ne frappe le filet latéral avec un effort à l’autre bout.

Dans la deuxième minute de quatre supplémentaires, l’arbitre Vad a consulté le moniteur du terrain avant de déclarer que le ballon avait touché le bras d’Aaron Hickey, mais Kvaratskhelia de Napoli a martelé le coup de pied au-dessus de la barre.

En fin de compte, l’Écosse sera heureuse qu’un match qui semblait plus que douteux à un moment donné se soit terminé alors que la qualification pour un deuxième championnat d’Europe consécutif se rapproche de plus en plus.