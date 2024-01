L’Écosse devrait être frappée par des vents de tempête Isha de 80 mph

Il fonctionne du dimanche à 18h00 au lundi à 6h00. Le risque pour la vie pourrait provenir des grosses vagues et des débris soufflés vers l’intérieur des terres.

Il existe également un avertissement jaune de pluie pour l’Écosse et le reste du Royaume-Uni.

Il a ajouté qu’il y avait de fortes chances que des coupures de courant puissent affecter le signal des téléphones portables dans les zones touchées, tandis que les routes et les ponts seraient probablement fermés.

Les services ferroviaires et de bus pourraient être confrontés à des retards et à des annulations.

Ellie Glaisyer, prévisionniste du Met Office, a déclaré : “C’est une tempête très répandue et elle va affecter tout le monde. Les fortes pluies affecteront tout le monde, ces vents forts affecteront tout le monde. C’est la principale différence avec les tempêtes précédentes que nous avons vues.”

Elle a ajouté : “Quiconque conduit dimanche soir et jusqu’à lundi doit se méfier de l’eau sur les routes, des embruns abondants, peut-être que des branches et des arbres sont tombés, provoquant le blocage des routes.

“Il y a également de grosses vagues qui pourraient perturber les services de ferry et les vents forts pourraient entraîner des retards dans les voyages en train et en avion.”

La dernière tempête hivernale fait suite à une semaine de perturbations causées par la neige dans le nord et le nord-est de l’Écosse.

Plus de 200 écoles du Highland Council ont été fermées, dont plus de 60 dans l’Aberdeenshire et près de 20 à Moray.