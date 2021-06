L’Ecosse de retour enfin, affronte la République tchèque à l’Euro 2020

L’attente de près d’un quart de siècle de l’Écosse est sur le point de se terminer.

Les Écossais n’ont pas participé à un tournoi majeur de football masculin depuis la Coupe du monde 1998 en France, mais cela changera lundi lorsque l’équipe affrontera la République tchèque au Championnat d’Europe.

Cela a été long pour l’armée tartan. Et bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’attentes pour une course sérieuse à l’Euro 2020, les fans écossais sont heureux d’être ici.

Cela était évident samedi soir avec Glasgow en mode fête complète une semaine seulement après que les restaurants et les pubs de la ville ont été autorisés à rouvrir les coins salons intérieurs.

Des dizaines de fans ont chanté près de George Square, et des étals de rue vendaient des drapeaux No Scotland, No Party. Il n’y avait aucun signe du sectarisme qui a gâché le football de club dans cette ville.

L’objectif principal du sélectionneur écossais Steve Clarke sera d’obtenir au moins un match nul contre la République tchèque et espère qu’ils pourront passer au tour suivant à partir du groupe D.

La République tchèque nous donne des problèmes différents de l’Angleterre et de la Croatie, ce qui peut avoir une incidence sur la sélection, mais je suis assez installé (sur l’équipe), a déclaré Clarke.

L’un des plus gros problèmes pour l’Écosse avant le tournoi était que deux de ses meilleurs joueurs, le capitaine Andy Robertson et Kieran Tierney, jouaient normalement au même poste à l’arrière gauche.

Mais Clarke a trouvé un moyen de le faire fonctionner, avec à la fois Tierney gauche dans un dos trois et Robertson dans un rôle plus avancé à l’aile gauche. Et l’entraîneur doit également décider de lancer Billy Gilmour, 20 ans, qui a impressionné ces derniers temps.

La bonne chose pour moi, c’est que peu importe qui je sélectionne, je m’attends à ce qu’ils soient tous fantastiques pour leur pays », a déclaré Clarke. « En tant que manager ou entraîneur, c’est une grande chose à laquelle vous pouvez faire confiance à tous vos joueurs. »

Il y a eu quelques bosses en cours de route. L’Écosse a dû installer son camp d’entraînement dans le nord-est de l’Angleterre car l’équipe s’est qualifiée pour le tournoi reporté un an après ses rivaux de groupe.

Cela a permis à la Croatie et à la République tchèque de réserver les principales bases d’entraînement d’Écosse à St. Andrews et le centre d’entraînement national d’Édimbourg. Mais le mois dernier, ils ont annulé leur intention de les utiliser, citant les préoccupations de l’UEFA concernant les règles locales COVID-19 en Écosse.

Mais Clarke a déclaré qu’il y avait des avantages, avec moins de distractions que si le camp de l’équipe était basé en Écosse.

Une distraction que l’Écosse n’a pas voulue est la récente critique selon laquelle les joueurs de l’équipe ne se mettront pas à genoux avant le coup d’envoi des matchs de l’Euro 2020. Clarke a fait valoir que le but du geste antiraciste a été dilué et sapé par la poursuite des abus envers les joueurs. Au lieu de cela, il a déclaré que l’équipe s’opposerait au racisme.

L’équipe a légèrement reculé et a déclaré qu’elle s’agenouillerait avant le coup d’envoi du match de l’Écosse contre l’Angleterre au stade de Wembley à Londres le 18 juin.

Nous ferons preuve de solidarité avec nos homologues en Angleterre, dont beaucoup sont des coéquipiers de nos propres joueurs, et qui se sont retrouvés victimes d’abus de la part des fans lors des derniers matchs internationaux, a déclaré Clarke.

La République tchèque tente également de se débarrasser d’un scandale de racisme très différent, qui touche les profondeurs de Glasgow. Ondej Kdela fait appel contre une interdiction de 10 matchs pour avoir abusé racialement d’un adversaire noir, le milieu de terrain des Rangers Glen Kamara, lors d’un match de Ligue Europa en mars dans la ville.

Les joueurs tchèques se disent contre le racisme sous toutes ses formes et veulent juste se concentrer sur le tournoi. Et cela signifie jouer le jeu énergique et pressant pour lequel l’équipe est connue.

Les Tchèques connaissent bien leurs adversaires après avoir perdu deux fois contre l’Ecosse en Ligue des Nations l’année dernière.

L’Ecosse est solide, dure et a une bonne défense. Grand, fort, agressif, a déclaré l’entraîneur de la République tchèque Jaroslav ilhav. Ils rompent vite.

L’un des joueurs clés sur lesquels ilhav s’appuiera pour briser l’attaque de l’Écosse est le milieu de terrain box-to-box Tom Souek, qui a connu une saison exceptionnelle avec West Ham avec son coéquipier du club Vladimr Coufal.

L’équipe recherchera des buts de l’attaquant du Bayern Leverkusen Patrik Schick, qui cherchera à impressionner lors du tournoi.

La République tchèque tente de rebondir après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Et l’Ecosse pourrait être juste cet adversaire pour faire avancer cela, avec la motivation de se venger après les défaites de l’année dernière.

Je pense que ce sera peut-être la troisième fois chanceux », a déclaré ilhav. « Nous y arriverons.

