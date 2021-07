L’Écosse bénéficiera de l’expérience acquise lors de l’Euro 2020, déclare Ian Maxwell, directeur général de la SFA | Actualités footballistiques

Le directeur général de la Scottish Football Association, Ian Maxwell, pense que l’équipe nationale bénéficiera de sa première expérience de tournoi depuis plus de deux décennies.

Steve Clarke a mené l’Écosse au Championnat d’Europe 2020 retardé cet été, le premier tournoi majeur que le pays a atteint depuis la finale de la Coupe du monde 1998 en France.

L’Écosse n’a pas réussi à se qualifier dans son groupe après avoir perdu contre la République tchèque et la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, à Hampden Park, avec un match nul et vierge contre l’Angleterre à Wembley entre les deux.

Cependant, Maxwell a tiré les points positifs de l’expérience et pense que l’équipe écossaise le fera aussi.

« Quand vous regardez comment ils ont géré leurs matches, ils avaient d’abord l’Angleterre, ce qui était difficile, ils sont entrés dans le match tchèque en pensant: » Ne vous faites pas battre et si nous battons l’Ecosse, nous aurons fini « .

« Alors que nous avons tellement investi dans le match tchèque parce que c’était le premier match, tellement dans le match contre l’Angleterre parce que c’est l’Angleterre et cela signifie tellement et c’était un excellent résultat.

« Au moment où le match contre la Croatie est arrivé, nous étions probablement dans un endroit différent d’un point de vue physique et mental.

« Je pense que c’est l’expérience du tournoi que nous n’avons pas encore et ces gars-là le font. Vous n’arrivez pas à une finale de Coupe du monde sans savoir ce que vous faites. »

« Mais je pense que nous avons bien joué », a poursuivi Maxwell. « Vous pensez avoir une chance de sortir du groupe mais ça allait toujours être difficile.

















« Nous étions là jusqu’au dernier match et nous devons être fiers d’avoir donné un bon compte de nous-mêmes.

« C’était bien d’entendre Andy (Robertson), John McGinn et quelques autres gars dire après le tournoi qu’ils ne veulent pas que ce soit une réaction de type » Au moins, nous y sommes arrivés « .

« C’est ‘Nous avons été là-bas, nous avons adoré, allons-y et recommence’ et ces gars jouent à un niveau supérieur chaque semaine, ils veulent se tester et apprendre des trois matchs et recommencer. C’était encourageant. entendre.

« Nous ne pouvons pas attendre 23 ans avant le prochain tournoi. »