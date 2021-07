L’Ecosse annule le test de Roumanie en raison de l’épidémie de Covid-19 | Nouvelles du rugby à XV

L’ensemble de l’équipe d’Écosse et du personnel d’entraîneurs s’isolent après le report de leur international « A » contre l’Angleterre

L’Écosse a annulé son match contre la Roumanie le 10 juillet après avoir confirmé que « plusieurs membres » de son équipe de joueurs ont été testés positifs pour Covid-19.

Le directeur général de Scottish Rugby, Mark Dodson, a déclaré: « Le bien-être des joueurs est primordial dans chaque décision que nous prenons en tant qu’organisation, et malheureusement, nous avons manqué de temps pour permettre à nos joueurs de récupérer et de s’entraîner correctement pour le match contre la Roumanie.

« Nous sommes clairement déçus, et je ressens énormément à la fois pour notre groupe de joueurs et notre direction, ainsi que pour la Fédération roumaine de rugby, mais la santé et le bien-être de notre équipe doivent primer.

« Nous avons toujours l’intention de voyager pour affronter la Géorgie la semaine suivante, sous réserve d’examens et de tests médicaux supplémentaires, et nous espérons être dans une position où une grande partie de l’équipe pourra reprendre un programme d’entraînement progressif la prochaine fois. semaine. »

Plus à venir…

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les gros titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.