L’Écosse accueillera l’Angleterre à Hampden Park pour marquer le 150e anniversaire

L’Ecosse accueillera l’Angleterre au Hampden Park de Glasgow l’année prochaine dans le cadre des célébrations marquant les 150 ans du football écossais, a-t-on annoncé mercredi.

Les équipes se rencontreront le 12 septembre 2023 – un événement qui commémorera leur première rencontre à Hamilton Crescent dans la même ville en novembre 1872, reconnue par l’instance dirigeante mondiale de la FIFA comme le match international inaugural.

L’entraîneur écossais Steve Clarke, dont l’équipe n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar à partir de ce mois-ci, savoure une revanche à domicile.

“Ce match est inscrit dans l’histoire du football mondial – le tout premier match de football international – et je serai fier de diriger notre équipe à Hampden dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de notre jeu national”, a-t-il déclaré.

Le match à Hampden sera la 116e rencontre entre les équipes, dont la dernière a eu lieu lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley l’année dernière. Ce match s’est terminé sur un match nul 0-0, le même résultat que lors de la première rencontre.

Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate, en train de préparer les derniers préparatifs pour la Coupe du monde, a déclaré que toute rencontre avec l’Écosse était “spéciale”.< /p>

“Bien sûr, nous et l’Ecosse sommes les plus anciens rivaux et les passions seront certainement élevées à Hampden, mais cette étape est bien plus importante que nos deux nations car c’est aussi l’occasion de célébrer 150 ans de football international », a-t-il ajouté.

L’Angleterre a confirmé qu’elle jouera son match de qualification pour l’Euro 2024 contre la Macédoine du Nord le 19 juin au stade Old Trafford de Manchester United.

