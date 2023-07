L’Ecossais Robert MacIntyre reste à un coup de l’Espagnol Nacho Elvira dans Made in HimmerLand au Danemark | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du troisième tour du Made in HimmerLand sur le DP World Tour

L’Écossais Robert MacIntyre entre dans le dernier tour du Made in HimmerLand à un coup de la tête détenue par Nacho Elvira.

La paire a fait des allers-retours dans le dernier groupe de samedi à Farso, dans le nord du Danemark, l’Espagnole Elvira ayant à un moment donné trois coups d’avance avant qu’un double bogey final ne donne de l’espoir à MacIntyre et à son compatriote Richie Ramsay.

Elvira a réussi un birdie le premier après une approche précise avant que MacIntyre ne réponde au quatrième, les deux hommes réalisant des gains supplémentaires aux cinquième et huitième pour tourner en 32.

MacIntyre a brièvement mené après un swing de deux coups au 10e mais a boguey le 12e, Elvira reprenant la tête avec des birdies consécutifs du 13e.

Un autre au 16e de 105 verges, couplé à un bogey pour MacIntyre, semblait ouvrir une avance décisive, mais Elvira a doublé le dernier après avoir trouvé de l’eau sur le tee pour réduire l’avance à un à 13 sous le par.

Le gaucher MacIntyre, le finaliste de 2019, a déclaré : « Je suis dans une bonne position pour demain et c’est tout ce que nous pouvons rechercher. Nous allons juste aller là-bas et jouer au golf et j’espère que ça tombera sur mon chemin. »

Ramsay, un tir plus loin sur 11 sous après un 65 avec six birdies en sept trous à partir du huitième, a déclaré: « Les sportifs en tournée se portent plutôt bien.

« Je le dis depuis quelques mois, nous semblons toujours avoir un Saltire en tête du classement. Nous avons beaucoup de bons jeunes joueurs capables de gagner des tournois. »