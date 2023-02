L’Écossais Nicola Sturgeon démissionne, déclare que «l’impact physique et mental» de l’emploi fait des ravages – National

La dirigeante écossaise Nicola Sturgeon a déclaré mercredi qu’elle prévoyait de démissionner après plus de huit ans au pouvoir, au milieu des critiques sur sa volonté d’étendre les droits des transgenres et sa stratégie pour obtenir l’indépendance du Royaume-Uni.

En savoir plus: Les nationalistes écossais portent un coup alors que le tribunal britannique annule la candidature au vote pour l’indépendance Lire ensuite : «Nous avons en quelque sorte raté l’atterrissage»: le premier ministre de l’Alberta sur une poignée de main maladroite avec le premier ministre

Sturgeon a fait cette annonce lors d’une conférence de presse à sa résidence officielle à Édimbourg, Bute House, affirmant que la décision n’était pas une réponse à la “dernière période de pression”. Mais elle a ajouté que pour bien servir, il fallait savoir quand faire place à quelqu’un d’autre.

“Dans ma tête et dans mon cœur, je sais que le moment est venu”, a-t-elle déclaré. “Que c’est bon pour moi, pour mon parti et mon pays.”

Sturgeon, 52 ans, dirige l’Écosse depuis 2014, lorsque les Écossais ont voté de justesse pour rester dans le Royaume-Uni. Alors que le référendum a été présenté comme une décision unique sur l’indépendance, Sturgeon et son parti national écossais ont fait pression pour un nouveau vote, arguant que le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne avait changé les règles de base. Le gouvernement britannique a refusé d’autoriser un deuxième référendum.

L’histoire continue sous la publicité

Première femme dirigeante du gouvernement décentralisé écossais, Sturgeon a déclaré qu’elle prévoyait de rester en fonction jusqu’à ce que le SNP élise un nouveau chef. L’Écosse fait partie du Royaume-Uni mais, comme le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, possède son propre gouvernement semi-autonome doté de larges pouvoirs dans des domaines tels que les soins de santé.

L’annonce de Sturgeon a surpris les observateurs politiques au milieu de son soutien indéfectible à la fois à l’indépendance et à la législation qui permettrait aux Écossais de changer légalement de sexe plus facilement.

« C’est aussi soudain que Jacinda Ardern ? Décidément », a tweeté le législateur du SNP Angus MacNeil, faisant référence à la démission le mois dernier du Premier ministre néo-zélandais.





1:46

La Néo-zélandaise Jacinda Ardern annonce qu’elle quittera ses fonctions de Premier ministre



Sturgeon a subi des pressions ces dernières semaines après avoir fait adopter son projet de loi sur la reconnaissance du genre par le parlement écossais malgré les objections de certains membres de son propre parti. Cela a fait craindre que la position de Sturgeon sur les droits des transgenres ne sape le soutien à l’indépendance, l’objectif primordial du SNP.

À la mode maintenant Blake Lively et Ryan Reynolds accueillent leur 4e enfant ensemble

Le géant des dépanneurs 7-Eleven critiqué pour sa politique de numérisation d’identité

L’histoire continue sous la publicité

Joanna Cherry, membre du SNP au Parlement, a déclaré que la démission offrait une opportunité au parti.

“Nous devons restaurer la tradition du SNP en matière de démocratie interne de parti, de débat ouvert et respectueux et de rigueur intellectuelle et nous devons également remettre le bien-être de tous ceux qui vivent en Écosse au cœur de nos efforts”, a déclaré Cherry sur Twitter.

Sturgeon a déclaré qu’elle avait «lutté» pour savoir s’il était temps de se retirer pendant plusieurs semaines. Elle a dit qu’elle ne démissionnait pas à cause des critiques récentes, bien qu’elle ait reconnu que “l’impact physique et mental” du travail avait fait des ravages.

Sturgeon a mené l’Écosse à travers la pandémie de coronavirus et a guidé son parti lors de trois élections à l’échelle du Royaume-Uni et de deux élections écossaises.

“Si la question est, puis-je me battre pendant encore quelques mois, alors la réponse est oui, bien sûr que je peux”, a-t-elle déclaré. “Mais si la question est, puis-je donner à ce travail tout ce qu’il demande et mérite pour une autre année, sans parler du reste de cette législature, lui donner chaque once d’énergie dont il a besoin de la manière dont je me suis efforcé de faire chaque jour au cours des huit dernières années, la réponse est honnêtement différente.

Au cours des derniers mois, une grande partie de cette énergie s’est concentrée sur une volonté renouvelée d’indépendance et sur le projet de loi sur la reconnaissance du genre, qui permettrait aux personnes âgées de 16 ans ou plus en Écosse de modifier les désignations de genre sur les documents d’identité par auto-déclaration, supprimant le nécessité d’un diagnostic médical de dysphorie de genre.

L’histoire continue sous la publicité

Saluée comme un point de repère par les militants des droits des transgenres, la législation s’est heurtée à l’opposition de certains membres du SNP qui ont déclaré qu’elle ignorait la nécessité de protéger les espaces non mixtes pour les femmes, tels que les refuges pour victimes de violence domestique et les centres d’aide aux victimes de viol.

En savoir plus: Boris Johnson du Royaume-Uni critiqué après avoir qualifié les pouvoirs politiques écossais de “désastre” Lire ensuite : Le député libéral dépasse tous les autres avec 21 900 $ de dépenses en « cadeaux du protocole ». Voici ce qu’il a dépensé

Les critiques à l’encontre du projet de loi ont augmenté après des informations selon lesquelles un violeur condamné était détenu dans une prison pour femmes en Écosse pendant la transition. Le détenu a été transféré dans une prison pour hommes après avoir été évalué par les autorités pénitentiaires.

Alors que le parlement écossais a approuvé la législation, elle a été bloquée par le gouvernement britannique car elle poserait des problèmes aux autorités d’autres parties du Royaume-Uni, où un diagnostic médical est nécessaire avant que les individus puissent faire la transition à des fins légales.

Sturgeon avait juré de poursuivre le gouvernement britannique en justice, arguant que l’administration du Premier ministre Rishi Sunak avait commis une “erreur profonde” en opposant son veto à la législation.

Sturgeon a également été critiquée pour avoir déclaré qu’elle ferait des prochaines élections au Parlement écossais un référendum de facto sur l’indépendance après que le gouvernement de Westminster ait refusé de sanctionner un nouveau vote sur les liens de l’Écosse avec le Royaume-Uni.

Le parti doit organiser une conférence sur la stratégie le mois prochain, certains membres disant que cela ne fonctionnera pas et d’autres critiquant Sturgeon pour avoir attendu trop longtemps pour aller de l’avant avec l’indépendance.