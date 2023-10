Humza Yousaf a déclaré qu’il avait perdu le contact avec sa famille qui est coincée à Gaza alors qu’Israël étend du jour au lendemain ses opérations terrestres.

Le premier ministre écossais a déjà parlé à Sky News de la façon dont les parents de sa femme sont « piégés » à Gaza.

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré ce soir qu’elles avaient «considérablement étendu” ses opérations au solalors que selon certaines informations, la connectivité Internet à Gaza est complètement interrompue.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a confirmé sur les réseaux sociaux qu’Israël « étendait sa campagne militaire contre le Hamas ».

“La priorité absolue du Royaume-Uni reste la sécurité des ressortissants britanniques à Gaza et dans la région”, a-t-il déclaré.

“Nous soutenons le droit d’Israël à la légitime défense, conformément au DIH [international human rights law]et continuer à faire pression pour la protection des civils palestiniens. »

Écrivant sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, M. Yousaf a déclaré : « Gaza est soumise à d’intenses bombardements.

“Les télécommunications ont été coupées. Nous ne parvenons pas à joindre notre famille qui est coincée dans cette zone de guerre depuis près de 3 semaines.

“Nous ne pouvons que prier pour qu’ils survivent à la nuit. Combien d’enfants devront encore mourir avant que le monde n’en dise assez ?”

Son plaidoyer intervient alors que des politiciens travaillistes plus importants en dehors de Westminster ont rompu les rangs pour appeler à un cessez-le-feu immédiatce qui exerce une pression supplémentaire sur Sir Keir Starmer, qui s’aligne sur le gouvernement en appelant uniquement à une pause humanitaire.

Le maire de Londres Sadiq Khan, le leader travailliste écossais Anas Sarwar et le maire du Grand Manchester Andy Burnham font partie de ceux qui souhaitent que la direction travailliste renforce sa position et soutienne un arrêt total de la violence entre Israël et le Hamas.

Sir Keir s’unit à Rishi Sunak, aux États-Unis et, plus récemment, à l’UE pour faire pression en faveur de « pauses humanitaires » dans les combats, tout en soutenant le droit d’Israël à se défendre contre les militants qui a lancé une vague d’effusion de sang dans le pays au début du mois, tuant plus de 1 400 personnes, selon les autorités.

Le leader travailliste a mis en colère les députés qui ne sont pas allés plus loin, et des dizaines d’entre eux l’ont exhorté à soutenir un cessez-le-feu pour empêcher une escalade du conflit.

Plus tôt vendredi, M. Yousaf a également appelé à un cessez-le-feu, écrivant dans une lettre adressée aux dirigeants politiques britanniques, dont M. Sunak, que « le meurtre de civils innocents ne peut jamais être justifié, où qu’il se produise ».

« Israël, comme tout autre pays, a le droit de se protéger contre les attaques, mais ce faisant, il doit se conformer au droit international », a-t-il déclaré.

“Nous devons être unis et appeler sans équivoque toutes les parties à s’engager en faveur d’un cessez-le-feu immédiat pour permettre l’ouverture d’un couloir humanitaire, afin que les fournitures vitales puissent entrer dans Gaza et que les civils innocents qui souhaitent partir puissent sortir en toute sécurité.

“La situation à Gaza est sur le point de devenir cataclysmique. Nous devons tous faire tout notre possible pour empêcher cela. Il ne doit plus y avoir d’hésitations ni de retards, nous devons ensemble appeler à un cessez-le-feu immédiat.”

M. Sunak a révélé plus tôt ce mois-ci que les parents de son épouse Nadia El Nakla étaient à Gaza pour rendre visite à leur famille lorsque Le Hamas a lancé son attaque surprise contre Israël.

Le premier ministre a déclaré que ses beaux-parents, qui vivent à Dundee, « ont été à Gaza et sont actuellement piégés à Gaza, j’en ai peur ».

Le Premier ministre a déclaré que lui et sa femme « ne peuvent pas dormir » à cause des inquiétudes pour leurs parents.

“Nous ne pouvons pas dormir, nous surveillons constamment nos téléphones”, a-t-il déclaré.

Lorsque nos messages arrivent, nous attendons une réponse. »

Il a ajouté : “Je m’inquiète pour ma famille. De nombreuses personnes, y compris dans la communauté juive d’Écosse par exemple, seront vraiment inquiètes pour leur famille en Israël qui a subi des préjudices.

“Mes pensées vont à tout le monde, parce que les civils innocents n’ont rien à voir avec le conflit, ils n’ont rien à voir avec le terrorisme du Hamas, n’ont rien à voir avec la perte de vies humaines et ce sont souvent eux – des innocents – qui sont en payer le prix. »