L’Écossais Andy Robertson est «fier» alors que Steve Clarke jure: «Nous ferons en sorte que ce ne soit pas encore 23 ans» | Actualités footballistiques

L’Écosse s’est retirée de l’Euro 2020 lors de la phase de groupes, mais le manager Steve Clarke et ses joueurs ont promis de poursuivre leurs progrès après avoir atteint un premier tournoi majeur depuis 23 ans.

L’équipe nationale masculine, qui disputait son premier événement phare depuis la Coupe du monde de France 1998, avait besoin d’une victoire lors de son dernier match du Groupe D pour atteindre les huitièmes de finale, mais s’est inclinée 3-1 contre la Croatie à Hampden Park.

Callum McGregor a marqué un superbe premier but international pour annuler le premier match de Nikola Vlasic, mais un étourdissement de Luka Modric, suivi d’une tête d’Ivan Perisic, a vu la Croatie se qualifier et l’Écosse terminer dernier.

L'écossais Andrew Robertson a salué le soutien à domicile



Les Écossais, qui n’avaient pas perdu contre la Croatie lors de leurs cinq rencontres précédentes, espéraient marquer plus d’histoire en se qualifiant pour une phase à élimination directe pour la première fois, mais le patron Steve Clarke a insisté sur le fait qu’ils seraient de retour sur la grande scène beaucoup plus tôt la prochaine fois.

















Le patron de l'Écosse, Steve Clarke, dit que son équipe a de quoi être fier malgré son élimination de l'Euro 2020 lors de la phase de groupes



« C’est une déception pour le moment mais nous ferons le point, nous verrons ce que nous pouvons faire de mieux – et nous ferons en sorte que ce ne soit pas 23 ans avant d’aller au prochain tournoi », a-t-il déclaré lors de sa presse d’après-match. conférence.

« Nous avons eu un petit sort juste avant de marquer le but et juste après, où nous avions l’impression que nous pourrions tirer quelque chose du jeu ; nous avons eu quelques moments où nous avons réussi à jouer à travers eux mais dans l’ensemble, la Croatie était la meilleure équipe.

« Nous avons essayé aussi fort que nous le pouvions. Nous avons continué. Nous sommes déçus de la façon dont le tournoi s’est terminé mais nous avons beaucoup de raisons d’être heureux, de la façon dont nous y sommes arrivés après 23 ans, de la façon dont nous avons abordé le tournoi.

« Nous avons essayé de rivaliser. Malheureusement, nous n’étions pas assez bons mais nous en tirerons des leçons, y compris l’entraîneur-chef. »

Verdict des joueurs écossais : « Ce n’est que le début »

Callum McGregor célèbre après avoir égalisé



Les joueurs écossais ont exprimé leur propre déception lors d’une sortie précoce, mais ont insisté sur le fait qu’il y avait de quoi s’appuyer pour une jeune équipe.

Le capitaine Andy Robertson a déclaré: « C’est extrêmement décevant – la Croatie a montré pourquoi elle s’est rendue en finale de la Coupe du monde. En deuxième mi-temps, elle a montré son expérience et Modric a dirigé le match.

« Mais je suis tellement fier d’être capitaine de ce pays et de ces joueurs. Je sais que nous avons échoué, mais l’amour que nous avons ressenti de la part de la nation a été spécial. L’équipe a beaucoup de potentiel et il est important que nous construisions sur ce. »

Le Croate Luka Modric a été l'homme du match



John McGinn d’Aston Villa s’est décrit comme « dévasté » mais a déclaré ITV: « Nous devons utiliser cette expérience pour nous conduire.

« Vous regardez dans le vestiaire, il y a une bonne tranche d’âge. Nous avons l’impression de ne pas nous être rendus justice, mais nous avons créé l’histoire en venant ici et nous voulons que ce soit le début.

« Nous devons être plus courageux et meilleurs, mais nous avons le talent.

« Nous ressentons la passion de la nation et à l’automne, nous pourrons être avec tous les fans qui se préparent pour la Coupe du monde. C’est une expérience que je n’oublierai jamais – j’espère une parmi tant d’autres. »

Callum McGregor a fait écho aux sentiments de McGinn en déclarant: « Les gars sont brisés. Ils y ont mis tellement d’énergie. Les fans étaient incroyables. Ils avaient tout simplement trop de qualité à la fin. C’est une leçon difficile.

« Ce fut une expérience incroyable. Chacun d’entre nous a tellement appris. Cela nous donne tellement faim pour la Coupe du monde maintenant. »

Analyse d’expert : la Croatie contrôlait le milieu de terrain – mais l’Écosse peut s’appuyer sur cela

















Kris Boyd dit que l'Ecosse n'a pas été en mesure de faire face à la qualité de la Croatie, alors que l'équipe de Steve Clarke se retire du tournoi après la défaite 3-1



Kris Boyd sur Sky Sports News :

« Nous avons été battus par la meilleure équipe. Malgré tout ce que l’Écosse est allé à Wembley et a frustré l’Angleterre, nous n’avons pas pu prendre pied dans le match. Nous avons bien commencé mais Modric, Brozovic, Kovacic ont eu le contrôle pendant de longues périodes de jeu et si si vous laissez du temps et de l’espace à des joueurs de qualité, ils vont vous faire du mal.

« Nous ne leur sommes pas assez mis en face, mais s’il y a un but vers lequel vous voulez aller – avant qu’ils ne marquent le troisième – le but de Modric était incroyable, la façon dont il l’a plié avec l’extérieur de son pied. Chaque morceau de cette qualité était exposé – il était fantastique.

« L’Ecosse doit prendre les points positifs – la qualification a été un grand pas. J’espère qu’avec le groupe de garçons, la jeune génération, ce ne sera pas trop long avant que nous ne revenions à une compétition majeure parce que la Tartan Army crée une atmosphère et ces joueurs méritent Ils ont galvanisé le pays et nous devons en tirer parti maintenant.

« Gilmour, Turnbull, Patterson, McTominay… ça ne leur fera pas de mal de prendre goût à une compétition majeure. Ce n’était pas le cas mais je pense que cela pourrait être le début de quelque chose; il n’y a aucune raison que cela ne puisse pas être . »