Leçons tirées de photos de 30 ans | Bouchons

La photographie en noir et blanc a une manière unique de faire ressortir l’essence d’une scène. Il ne s’agit pas seulement d’éliminer la couleur, il s’agit de maîtriser la lumière, le contraste et la texture.

Je viens d’Alex Kilbee avec L’œil photographiquecette vidéo franche montre Kilbee réfléchissant à ses vieilles photographies en noir et blanc d’il y a plus de 30 ans. Il ne se retient pas, qualifiant certaines de ses impressions passées de « détritus ». Mais c’est plus qu’une simple autocritique : c’est une leçon de croissance. Kilbee explique pourquoi ces images n’ont pas été à la hauteur, en discutant d’aspects techniques tels que le contraste, la tonalité et le choix du papier. Il ne se contente pas de signaler les défauts, vous offrant la possibilité d’apprendre de ses erreurs et de mieux comprendre ce qui rend une photographie en noir et blanc convaincante.

Dans la vidéo, Kilbee parcourt plusieurs tirages, expliquant les limites de chacun. Il commence par évaluer une impression plate et peu contrastée d’une maison abandonnée en Afrique du Sud. Il mentionne que son état d’esprit d’étudiant à l’époque était davantage axé sur l’obtention d’une gamme de zones tonales plutôt que sur l’esthétique globale. Cela nous rappelle que la photographie n’est pas seulement une question de maîtrise technique, mais aussi de créer quelque chose de visuellement attrayant. Le commentaire de Kilbee souligne l’importance d’équilibrer les aspects techniques et artistiques pour éviter de produire des images plates et sans vie.

Plus tard dans la vidéo, Kilbee passe au portrait d’une femme assise dans une voiture, imprimé sur du papier à contraste élevé. Il explique comment l’utilisation du contraste dans ce cas a conduit à une image avec des reflets éclatés et des ombres trop sombres, ce qui lui fait manquer la subtilité nécessaire à un portrait en noir et blanc fort. Cette impression est un exemple clair de la façon dont la compréhension de vos matériaux et la manière dont ils interagissent avec l’image est tout aussi importante que la capture de la photo elle-même. Il explique comment l’utilisation d’un papier contrasté différent aurait pu préserver les détails et améliorer la qualité globale de l’image.

L’examen par Kilbee d’une photographie documentaire prise dans un atelier de locomotive à vapeur montre son regard évolutif sur ce qui rend une photographie efficace. Il souligne que même si l’impression manque de détails dans certaines zones d’ombre, elle capture l’essence de l’environnement et des sujets qui s’y trouvent. Cette partie de la vidéo souligne à quel point le contexte et l’ambiance peuvent parfois l’emporter sur la perfection technique. Regardez la vidéo ci-dessus pour un aperçu complet de Kilbee.