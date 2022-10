Leçons tirées de mon parcours avec la SP récurrente-rémittente

Par Darbi Haynes-Lawrence, PhD, raconté à Evan Starkman

Cela fait 13 ans que mon neurologue m’a diagnostiqué une SP récurrente-rémittente, et j’oublie encore que je suis souvent handicapé. J’ai 47 ans, mais dans mon cerveau, je suis toujours un athlète d’athlétisme universitaire qui a couru des marathons le week-end.

J’ai toujours été une grande personne axée sur les objectifs. J’ai obtenu mon doctorat à l’âge de 30 ans et mon rêve a toujours été d’être doyen des étudiants. Je ne peux pas maintenant. Je dois être réaliste, et cela veut dire modifier mes objectifs de vie. Cela peut être frustrant.

Parfois, j’ai vraiment l’impression d’être un imposteur, en ce sens que je pourrais faire tellement plus si je n’avais pas la SP. C’est une bataille quotidienne de sentir que je n’en fais pas assez. Chaque jour, quand j’ai besoin de me reposer un peu, une partie de mon cerveau me dit : “Non. Tu es si paresseux. Regarde ces autres personnes qui peuvent le faire sans s’allonger pour se reposer.”

Parfois je me donne quelques minutes pour être dans une mare de pitié. Mais pas pour longtemps. Je laisse passer la pensée négative. Je le recadre. Puis je le dis à voix haute : « J’ai le droit de me reposer en ce moment. Handicapé ou non, je suis fatigué et je ne serai utile à personne si je ne me repose pas. Ensuite, je m’accorde ce temps et c’est parti. C’est rare si je prends une journée entière de repos.