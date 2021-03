Leçons tirées de la guerre de la Chine contre la pauvreté

SUZHOU, Chine, 1 mars 2021 / PRNewswire / – En 2016, Chine a officiellement promis que d’ici la fin de 2020, il sortirait ses 832 comtés restants de l’extrême pauvreté – un objectif atteint en novembre dernier. Jeudi dernier, De la Chine Le président Xi Jinping a salué cet exploit comme une « victoire complète » lors d’une cérémonie à Pékin honorer les principaux participants au projet.

Le Dr Alessandra Cappelletti (à gauche), de l’Université Xi’an Jiaotong-Liverpool, était chercheuse pour le programme de réduction de la pauvreté du Xinjiang en 2011/2012. (PRNewsfoto / Université Xi’an Jiaotong-Liverpool)

Dr Alessandra Cappelletti, Professeur associé au Département d’études internationales de Xi’an Jiaotong-Université de Liverpool, dit qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce projet a connu un tel succès et pense que d’autres pays peuvent tirer un certain nombre de leçons.

Leçon 1: Faites-en une priorité

L’une des clés du succès pour De la Chine plan était la volonté politique forte, dit le Dr Cappelletti. «Le gouvernement a mobilisé toute la machine, du point de vue bureaucratique», dit-elle.

Les choses étaient en bonne voie pour atteindre l’échéance, mais au début de cette année, la pandémie de Covid-19 a provoqué un ralentissement économique mondial.

Plutôt que de suspendre le programme, dit le Dr Cappelletti, le gouvernement central a rapidement émis des directives pour que les responsables locaux restent sur la bonne voie. « Lorsque le gouvernement central transmet un objectif défini, il devient vraiment indispensable. »

Leçon 2: Pensez à l’avenir

Une fois qu’un comté était sorti de la pauvreté, il aurait été facile pour les fonctionnaires de s’asseoir et de se féliciter pour un travail bien fait. Cependant, déclare le Dr Cappelletti: « Les décideurs chinois pensent que chaque solution génère 10 problèmes supplémentaires. Cela vient de la vision du monde » relationnelle « , qui voit la complexité dans tout. »

L’un de ces nouveaux problèmes est le maintien de la richesse.

«Une stratégie consiste à aider les agriculteurs à développer leurs propres entreprises. Dans un village de Sichuan, Chine Université agricole de Pékin aidé les agriculteurs à restaurer leurs maisons et à louer des chambres à des touristes », dit-elle.

Leçon 3: Regardez à l’intérieur

Au fil des ans, explique Cappelletti, Chine a déplacé son orientation économique: « Il y avait une poussée pour améliorer le système économique chinois d’un système basé sur une main-d’œuvre bon marché et dépendant du charbon, à un modèle innovant basé sur la technologie. » Le pays a également donné la priorité à la stimulation du marché intérieur et à la réduction de la dépendance à l’exportation.

L’histoire continue

Un moyen indirect de stimuler l’économie locale est d’augmenter les investissements dans l’éducation et la santé, explique-t-elle, car lorsque ces services sont plus abordables pour les citoyens ordinaires, il y a plus de revenu disponible.

« Il y a, bien sûr, encore des défis. Mais il est difficile de ne pas être optimiste », dit-elle.

