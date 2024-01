Leçons sur le vieillissement, les aliments « affamés » et les modes santé : la semaine du Bien+Être

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Leçons sur le vieillissement en bonne santé par un rameur de 93 ans

J’ai lu de nombreuses histoires sur le fitness au fil des ans, mais cette semaine, j’ai été vraiment inspiré par Richard Morgan, un rameur de 93 ans qui a la forme physique d’une personne de moins de la moitié de son âge. Comme l’explique Gretchen Reynolds, chroniqueuse de Your Move, Morgan fait l’objet d’une nouvelle étude de cas, publiée le mois dernier dans le Journal of Applied Physiology, qui a examiné son entraînement, son régime alimentaire et sa physiologie.

Ce qui est si intéressant chez Morgan, c’est qu’il n’a pas commencé à faire de l’exercice régulièrement avant l’âge de 70 ans et qu’il s’entraîne toujours principalement dans son hangar. Même si sa routine de remise en forme a commencé plus tard dans sa vie, il a maintenant ramé l’équivalent de près de 10 fois autour du monde et a remporté quatre championnats du monde.

L’histoire a été l’une des préférées des lecteurs cette semaine et montre qu’il n’est vraiment jamais trop tard pour commencer à faire de l’exercice. J’espère que vous apprécierez l’histoire.

Aliments qui vous donnent faim ou vous rassasient

Lorsque beaucoup d’entre nous pensent à une alimentation saine, nous nous concentrons sur les calories, les glucides ou toute autre mesure. Mais une meilleure façon pourrait être de penser à la satiété. Quels aliments vous satisfont ? Quels aliments vous laissent affamé et vous en veulent plus ?

Anahad O’Connor, chroniqueuse au Eating Lab, a développé un quiz simple de quatre questions sur le petit-déjeuner, le déjeuner, les collations et le dîner pour vous aider à commencer à réfléchir à la satiété des aliments que vous mangez. Malheureusement, nous sommes nombreux à choisir des aliments riches en énergie – des aliments qui contiennent beaucoup de calories par bouchée – qui ne nous rassasient pas vraiment. Apprenez-en davantage sur les changements simples que vous pouvez effectuer pour améliorer votre alimentation quotidienne.

Devriez-vous essayer des suppléments, des colons ou des jus ?

Question : Je vois tellement de tendances en matière de santé sur les réseaux sociaux. Comment puis-je savoir s’ils sont basés sur la science ? De quelles modes dois-je me méfier ?

UN: Lorsque vous rencontrez une allégation, demandez-vous : les données marketing vous semblent-elles trop belles pour être vraies ? Les grands établissements de santé le proposent-ils ou le recommandent-ils ? Existe-t-il des informations à ce sujet sur les sites Web gérés par les National Institutes of Health, les Centers for Disease Control and Prevention ou d’autres agences ou organisations médicales de confiance ?

Si l’allégation ne réussit pas ces tests, parlez-en à un fournisseur de soins de santé avant de l’essayer, par mesure de sécurité. Pour en savoir plus sur certaines des modes que vous pourriez trouver sur les réseaux sociaux cette année – et sur ce qu’il faut essayer à la place – lisez la chronique complète.

Voici quelques éléments qui nous ont apporté de la joie cette semaine.

Vous voulez en savoir plus sur les snacks « joie » ? Notre chroniqueur Brain Matters Richard Sima explique. Ouious pouvez aussi lis cette histoire comme une bande dessinée.