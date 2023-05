Leçons pour les Maple Leafs des joueurs de la LNH qui sont revenus d’un déficit de 3-0

SUNRISE, Floride — À ce jour, Scott Hartnell insiste sur le fait que les Flyers de Philadelphie 2010 n’ont jamais paniqué.

Ils avaient toutes les raisons de le faire, bien sûr. Menés 3-0 en demi-finale de l’Association de l’Est contre les Bruins de Boston, seules deux équipes avant eux dans l’histoire des séries au meilleur des sept dans la LNH avaient remporté quatre matchs de suite.

Mais ce n’était pas dans l’esprit des Flyers.

« Vous ne pouvez pas gagner quatre matchs en une journée, n’est-ce pas? » a déclaré l’ancien attaquant des Flyers.

Non. Au lieu de cela, il a fallu sept jours aux Flyers pour gagner ces quatre matchs et s’inscrire dans les livres d’histoire.

Menés 3-0 aux Panthers de la Floride dans leur série de deuxième tour, les Maple Leafs cherchent maintenant à faire de même.

Dire que la tâche des Leafs est intimidante serait un euphémisme. Il n’y a eu que quatre équipes dans l’histoire de la LNH à revenir après avoir perdu 3-0 dans une série éliminatoire au meilleur des sept. Ce sont les Maple Leafs de Toronto de 1942 (en finale de la Coupe Stanley, pas moins), les Islanders de New York de 1975, les Flyers de Hartnell de 2010 et les Kings de Los Angeles de 2014.

Peu de gens aimeraient que leurs chances soient en baisse de 3-0 contre une équipe fougueuse des Panthers de la Floride qui est déjà revenue après avoir perdu 3-1 lors de leur série de premier tour contre une équipe des Bruins qui était la meilleure équipe de saison régulière de l’histoire de la LNH.

Surtout si l’on considère qu’un si grand nombre des joueurs les plus importants des Leafs ont eu certaines de leurs performances les plus médiocres et les plus déroutantes de la saison dans le match 3.

Pourtant, pour que les Leafs croient en leurs chances, aussi petites soient-elles, les joueurs qui ont fait partie d’équipes qui sont revenues de 3-0 dans une série soutiennent que les Leafs doivent commencer petit.

« C’était une grande tâche, oui », a déclaré l’ancien attaquant des Kings Jarret Stoll, « mais nous l’avons juste regardé par petits incréments. »

Ce n’est qu’une des clés que les pilotes des Flyers 2010 et des Kings 2014 ont partagé avec L’athlétisme sur la façon dont les Leafs peuvent réussir un retour pour les âges.

« C’est une colline difficile, et nous n’allons pas partir tranquillement, c’est sûr. »

Si vous demandez à Stoll, entendre l’entraîneur des Kings de l’époque, Darryl Sutter, prononcer cette ligne aux médias après avoir perdu 3-0 contre les Sharks de San Jose a inspiré une nouvelle croyance.

« Je pense que certains des Sharks ont entendu ce message », a déclaré Stoll. «Nous savions que Darryl était dans notre coin. Les choses qu’il disait, je ne voudrais pas les entendre si je jouais contre son équipe. Ce qu’il a dit a déteint sur nous.

Alors peut-être que pour que les Leafs reviennent contre les Panthers, les messages publics doivent refléter leur propre confiance intérieure.

« Nous avions (la Coupe Stanley 2012) dans nos poches », a déclaré Sutter L’Athlétisme Pierre Le Brun. « Nous pensions vraiment que la pression était sur eux et nous savions comment mieux gagner / clôturer une série grâce à notre expérience. »

Lundi, l’entraîneur-chef des Leafs, Sheldon Keefe, ne débordait pas du même genre d’arrogance.

« Évidemment, cela ressemble beaucoup plus à ce que nous avons vécu dans le passé. Cela a été difficile, difficile à comprendre, mais c’est notre réalité et c’est là où nous en sommes », a déclaré Keefe à propos du jeu des Leafs dans cette ronde.

Ainsi, bien que la situation des Leafs ne soit pas une position enviable, c’est une position dont les anciens joueurs affirment qu’ils peuvent profiter avec un type de message différent.

« Vous n’avez qu’à mettre la pression et le doute dans l’esprit de l’équipe qui mène 3-0 », a déclaré Stoll.

Comment les Leafs peuvent-ils faire cela, étant donné que plusieurs Leafs ressentent probablement une pression inhérente sur eux-mêmes après avoir perdu plusieurs rondes éliminatoires au cours de leur carrière?

« Si les Leafs gagnent le match 4, la pression se déplacera vers la Floride. Toronto peut utiliser son avantage à domicile dans le match 5, vous arrivez au match 6 en Floride et le doute se déplace vers la Floride », a déclaré Stoll. « C’est difficile de balayer une équipe. »

Hartnel est d’accord. Essayer d’éloigner la pression des Leafs eux-mêmes pourrait rendre leur travail beaucoup plus facile. Il se souvient que les Flyers n’avaient pas bien joué dans le match 1 contre les Bruins, mais qu’ils s’étaient améliorés dans le match 2, puis encore plus dans le match 3. Cette amélioration constante était le carburant dont leur groupe avait besoin, d’autant plus que l’attaquant des Bruins de l’époque, Mark Recchi, a égalé le match. les dernières minutes du match 4, donnant l’impression que tout espoir était vraiment perdu pour les Flyers alors qu’ils entamaient la prolongation.

« Lorsque vous savez que votre jeu peut être meilleur, il s’agit simplement d’exécuter votre plan », a déclaré Hartnell.

Cela faisait partie du message que Hartnell se souvient avoir entendu du personnel d’entraîneurs de l’équipe : « Nous sommes meilleurs qu’eux. Regardons la bande, regardons tous les cycles, toutes les occasions, tous les buts, et croyons que nous pouvons gagner le match 4. »

« Et quand nous avons fait cela, nous avons dit: » Oh, nous sommes là « », a déclaré Hartnell.

Les Flyers ont remporté le match 4 en prolongation et ont commencé à prendre de l’élan.

De même, plusieurs membres de l’équipe des Kings 2014 se souviennent que leur conviction s’est amplifiée après le match 4, lorsque Mike Richards a fait le tour du vestiaire de l’équipe et a dit à l’équipe que « le match 5 serait le match le plus difficile de votre vie ».

Les Kings ont compris que les Sharks ne voudraient pas laisser les Kings revenir dans la série. Ils savaient que sur la glace à domicile, les Sharks allaient jeter tout ce qu’ils avaient sur les Kings.

« Toute la pression était sur les Sharks dans le match 5, dans leur bâtiment. Je pensais que le match 5 était le plus gros test pour nous », a déclaré Stoll. « Nous avons gagné le match 5, et nous avions toute la confiance et ils avaient toute la pression. Après le match 5, nous savions que nous les avions.

Pour cette équipe des Kings, surmonter le déficit de la série signifiait accepter le fait que ce qu’ils étaient sur le point de réaliser serait, eh bien, difficile.

C’est un message que Keefe a fait écho lundi.

« C’est censé être difficile », a déclaré Keefe. « Tout ce qui vaut la peine d’être réalisé est difficile. »

Maintenant, les Leafs devront également accepter ce message.

De l’extérieur, il semblait que la confiance individuelle n’était pas en abondance dans le match 3, car les revirements inhabituels dans la propre zone des Leafs étaient nombreux. Hartnell a déclaré que ce qui ébranle la confiance d’un groupe, c’est la confiance en soi des joueurs eux-mêmes quant à leur capacité à être bons.

« Vous commencez petit. Cela semble idiot, mais vous gagnez votre première bataille, vous gagnez la première période et cela renforce la confiance dans le groupe », a déclaré Hartnell.

C’est ainsi que les Flyers sont revenus petit à petit dans leur série et qu’ils sont restés dans la série même lorsque les Bruins ont pris une avance de 3-0 en première période du match 7, et comme il se souvient, « le toit était sur le point d’être soufflé (TD Garden) à cause du niveau sonore.

Hartnell se souvient que l’entraîneur-chef de l’époque, Peter Laviolette, avait demandé un temps mort crucial.

« (Laviolette) était un si bon orateur et un si bon motivateur pour tirer le meilleur parti de ses gars », a déclaré Hartnell. Il se souvient que Laviolette avait insisté pour que l’équipe ne soit pas submergée.

« Nous avons juste besoin d’un (but) cette période », se souvient Hartnell en disant Laviolette.

« Les petits objectifs étaient si énormes dans nos esprits », a déclaré Hartnell.

Alors, Keefe peut-il faire de même ? Peut-il maintenir le niveau de confiance dans cette équipe des Leafs et s’assurer qu’ils ne mettent pas la charrue avant les boeufs?

Et les meilleurs joueurs des Leafs peuvent-ils emboîter le pas et ne pas laisser les démons avec lesquels ils sont devenus trop familiers émerger une fois de plus ?

«Notre travail consiste à gagner un match de hockey et à ne pas se concentrer ou s’enliser dans quoi que ce soit d’autre. Nous ne pouvons pas contrôler la situation dans son ensemble, nous ne pouvons contrôler qu’un seul match », a déclaré Keefe lundi.

Pour que les Leafs aient une chance de rendre cette série compétitive, ils auront besoin de leur noyau pour actionner un interrupteur et commencer à produire immédiatement.

« Vous ne pouvez aller aussi loin que vos grands gars peuvent vous emmener », a déclaré Hartnell.

Ces joueurs peuvent aider à éradiquer ces démons susmentionnés en faisant pression sur les Panthers et en veillant à ce que ces démons restent loin des yeux du public.

« Le quatrième (jeu) est toujours le plus difficile à gagner. Demandez simplement aux Maple Leafs dans le passé, non? dit Hartnel. «Ils savent à quoi la Floride est confrontée. S’ils peuvent jouer et rassembler quelque chose, cela pourrait être effrayant pour la Floride s’ils peuvent trouver leur jeu en ce moment.

(Photo : Eliot J. Schechter / NHLI via Getty Images)