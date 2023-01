Leçons d’un survivant d’une crise cardiaque à deux reprises

Mieux encore, elle a repris son programme d’exercices et a couru son premier semi-marathon en 2019. En décembre 2021, elle a célébré son 10e anniversaire de la santé cardiaque en courant son premier des 12 marathons (elle en prévoit deux autres dans les mois à venir ). Elle n’a pas perdu de vue le fait qu’elle allait courir 26,2 milles et qu’elle avait 26 ans lorsqu’elle a eu sa crise cardiaque.

En un an, les dommages causés par la crise cardiaque avaient guéri, grâce à son âge et à son travail acharné en cure de désintoxication.

« La réadaptation cardiaque a été la meilleure chose que j’aie faite pour moi-même, car elle m’a appris à croire que mon corps n’allait plus me lâcher », dit-elle. « Cela a également aidé mon état mental. Ici, j’étais un coureur, un végétarien et un poids approprié et cela s’est quand même produit. J’avais besoin d’accepter cela, et la réadaptation cardiaque m’a aidé.

“Ce que je veux que les gens, en particulier les femmes, sachent, c’est que vous devez vous défendre”, déclare Muller, qui siège aux conseils d’administration de l’American Heart Association et de Go Red For Women. “La plus grande chose qui nous inquiète, c’est que nous ne voulons pas faire d’histoires ou que nous pensons que c’est une crise d’angoisse ou que vous êtes stressé. Faites du bruit.

Elle nous exhorte également tous à connaître la différence entre une crise de panique et une crise cardiaque.

“Pour les femmes, elles se sentent très similaires”, dit-elle. “La différence est que si vous avez une crise de panique et que vous vous concentrez sur un point du mur et que vous respirez profondément, vous pourrez le faire et votre rythme cardiaque ralentira. Une crise cardiaque ne s’arrête pas. Vous ne pouvez pas vous concentrer pour vous en sortir. Il doit suivre son cours. »

Ces jours-ci, Muller voit son cardiologue chaque année et prend chaque jour quatre médicaments contre le cholestérol, une aspirine pour bébé et des médicaments contre l’hypertension.