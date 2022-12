Leçons de soins de la peau à apprendre de Shanaya Kapoor

Quoi regarder ce week-end : C’est le week-end de Noël et nous sommes prêts à célébrer le festival. En cette saison des fêtes, les plateformes de streaming sont prêtes à nous divertir avec leurs incroyables programmations. La comédie dramatique Cirkus de Rohit Shetty sort en salles ce vendredi 23 décembre 2022. Ranveer Singh, Pooja Hedge et Jacqueline vous divertiront sûrement tout ce week-end. Daniel Craig est de retour avec son film policier “Glass Onion : A Knives Out Mystery”. Les fans de Craig attendaient le film. Le film, Glass Onion: A Knives Out Mystery, a été réalisé par Rian Johnson. Voyons ce que vous pouvez regarder ce week-end festif. Regardez des vidéos de divertissement.