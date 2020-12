Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Mon collègue Steve Lohr a presque tout vu dans la technologie. Et même lui croit que la puissance de Big Tech ne ressemble à rien de ce qu’il a vu auparavant. Plus de 20 ans d’écriture de Steve sur la technologie pour le New York Times comprend la couverture du procès antitrust du gouvernement américain contre Microsoft, qui a commencé en 1998 et s’est terminé par un règlement en 2002. Steve m’a parlé de cette affaire et des multiples poursuites gouvernementales antitrust déposées ces derniers mois contre Facebook et Google, y compris une nouvelle affaire antitrust Google déposée mercredi et une autre attendue jeudi. Il a déclaré que Microsoft des années 1990 n’avait pas presque l’influence des superpuissances technologiques d’aujourd’hui. Shira: Qu’est-ce qui est similaire entre les affaires antitrust de Google et Facebook et celle de Microsoft? Steve: De nombreux problèmes juridiques et commerciaux sont similaires. Il est difficile de prouver que Google et Facebook nuisent aux consommateurs, car le préjudice a principalement été défini comme une augmentation des prix, et les produits de ces entreprises sont pour la plupart gratuits.

Mais les prix ne faisaient pas vraiment partie du cas de Microsoft non plus. Le navigateur Web Internet Explorer de Microsoft était gratuit, intégré à Windows. Le gouvernement a déclaré que Microsoft avait fait cela pour défendre son monopole de la menace posée par Internet. Une autre inquiétude à propos des Big Tech est leur rôle de gardien – qu’ils ont le pouvoir d’influencer quelles entreprises ou industries prospèrent ou meurent. C’était exactement la même chose avec Microsoft. Les banques, les agences de presse et les constructeurs automobiles craignaient que Microsoft monopolise le Web et ne devienne un péage entre eux et leurs clients. Ces craintes étaient fausses que Microsoft domine le Web, mais elles avaient raison de dire qu’Internet a bouleversé des industries entières. La plupart des prédictions du milieu des années 1990 sur Internet se sont réalisées – à peine une décennie ou plus plus tard et avec une torsion. Qu’est-ce qui est différent dans les affaires antitrust de Google et Facebook? Les pouvoirs technologiques actuels touchent beaucoup plus de secteurs de la vie que Microsoft ne l’a jamais fait. L’affaire antitrust de Microsoft était assez étroitement axée sur le pouvoir commercial et le pouvoir de marché. Les questions sur la Big Tech ont maintenant une plus grande toile que l’antitrust. Il s’agit également de désinformation, de leur capacité à façonner l’opinion publique, de la thésaurisation des données et de la façon dont les inconvénients devraient être limités par le gouvernement, voire pas du tout.

Quel impact cette affaire a-t-elle eu sur Microsoft et sur la technologie? Il est impossible de le savoir, mais je pense que Microsoft a été réprimandé par l'affaire antitrust et cela a peut-être permis à Google et à d'autres sociétés de technologie de prospérer. Mais la technologie a également évolué plus rapidement que Microsoft. Cela arrivera-t-il avec quoi se sent comme ces imbattables Big Tech entreprises? Ne jamais dire jamais. Mais les effets de réseau et les verrouillages des puissances technologiques d'aujourd'hui sont à une échelle que nous n'avons jamais vue auparavant dans leurs domaines technologiques. Il est raisonnable de se demander si des interventions gouvernementales pourraient être nécessaires pour uniformiser les règles du jeu.

Quels sont les changements négligés qui ont émergé de la technologie? La technologie qui s'infiltre dans chaque industrie a la capacité de faire ce que le secteur manufacturier a fait autrefois: aider à attirer plus de gens dans la classe moyenne. Un changement négatif est une tendance à trop faire confiance à la technologie. Un médecin m'a récemment dit que les logiciels de diagnostic en médecine sont utiles mais aussi risqués si on s'y fie sans réfléchir. L'exemple hollywoodien ultime de la technologie dystopique est «Wall-E» – une technologie qui rend tout si facile que nous perdons notre agence personnelle Est-ce une arme fumante pour Google? Le procès des gouvernements des États contre Google mercredi a eu ce qui pourrait être la plus grande révélation de toutes les poursuites antitrust de Big Tech déposées jusqu'à présent. L'une des affirmations des 10 États dirigés par le Texas était que Google avait conclu un accord secret avec Facebook il y a plusieurs années pour lutter contre ce qui était alors une méthode émergente d'achat de publicités en ligne. Google craignait que ce processus appelé « enchères d'en-tête » – Wired a une bonne explication – a menacé les ventes de l'entreprise et a donc demandé l'aide de Facebook.

En échange de la promesse de Facebook de ne pas soutenir ce système publicitaire alternatif et de canaliser les annonceurs vers Google, selon le procès, Google a accordé à Facebook un traitement préférentiel dans les enchères informatisées que Google mène pour déterminer qui achète un spot publicitaire dans les applications. Je sais, c’est compliqué. Mais vous obtenez la dérive même sans comprendre les détails: les États disent que Google et Facebook se sont entendus pour aider leurs propres entreprises au détriment de tous les autres. Ceci est une allégation, pas un fait, et de nombreux détails potentiellement juteux sont masqués dans le version publique du procès. Mais si les allégations sont vraies, elles ne sont bonnes pour aucune entreprise. (Google a déclaré que les allégations du procès n’avaient aucun fondement et une porte-parole de la société a déclaré à mes collègues que les allégations concernant Facebook étaient inexactes. Un représentant de Facebook a refusé de commenter mes collègues.) Bon nombre des allégations jusqu’à présent dans les poursuites contre Google et Facebook ne sont pas le genre de salle d’audience révélée dans «Law & Order» qui fait haleter et pleurer les jurés. (Cela se passe à la télévision, non?) Et c’est bien. Prouver une affaire antitrust ne nécessite pas de surprises. Mais ce détail Facebook fait partie des thrillers juridiques. Eh bien, un certain genre de thriller juridique. Le gros problème ici, c’est qu’être un monopole n’est pas contraire à la loi aux États-Unis. Quoi est contre la loi, c’est obtenir ce chemin en trompant et en blessant tout le monde dans le processus. Une collusion avec l’un des plus grands concurrents de Google serait de la triche.