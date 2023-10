Leçons de leadership du football | Actualités, Sports, Emplois

Même les amateurs de sport occasionnels ont probablement été captivés par le buzz créé par Deion Sanders et l’équipe de football de l’Université du Colorado.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, voici un bref résumé : le Colorado avait une fiche de 1-11 l’année dernière et a embauché Sanders, une ancienne star de la NFL à la personnalité forte et souvent impétueuse, comme entraîneur-chef. Sanders a remanié la composition de l’équipe et a envoyé son équipe avec confiance vers trois victoires consécutives pour commencer la saison. Des records télévisés ont été établis et l’attention des médias a grimpé en flèche alors que le monde typiquement boutonné du football universitaire était captivé. Sanders fait les choses à sa manière, en faisant participer des joueurs et des fans talentueux, aussi tape-à-l’œil et bruyant que puisse être son style.

Cependant, l’adversaire le plus coriace que les Buffaloes ont affronté jusqu’à présent a eu lieu la semaine dernière, lorsqu’ils se sont rendus face à l’Oregon, une équipe de haut rang et un endroit difficile à jouer. Cela a ouvert la voie à une frénésie médiatique avant le match et à un grand intérêt quant à ce qui allait se passer.

Ce qui s’est passé était un bon cri à l’ancienne, alors que l’Oregon a calmé les Buffaloes dans un score de 43-0.

Beaucoup dans les médias nationaux se sont vantés du fait que Sanders et son équipe se soient vu servir une bonne dose de tarte modeste.

C’est peut-être vrai. Je crois que la fierté arrive avant l’automne, mais je ne pense pas que ce soit la plus grande histoire. Le Colorado est bon pour le football universitaire : de plus en plus de regards se tournent désormais vers l’un des grands sports américains. Voir Sanders diriger à travers ses convictions est impressionnant, car il devrait y avoir de la place pour différents types de leadership, et les dirigeants ne devraient pas avoir à « ressembler » à un moule.

Mais j’ai laissé la situation impressionné par l’entraîneur de l’Oregon, Dan Lanning, qui a relevé le défi de front et a prêché un type de message différent à son équipe avant le match. Une vidéo publiée par le programme de football de l’Université de l’Oregon après le match m’a donné des frissons, alors que Lanning donnait une classe de maître sur la motivation et l’étouffement du bruit alors qu’il parlait à son équipe.

« Nous savons toujours que c’est l’Oregon contre l’Oregon », a-t-il déclaré. « Cela n’a pas changé. Nous ne parlons pas du bruit extérieur. Nous parlons de substance… C’est enraciné dans la substance. Aujourd’hui, on parle avec nos pads. Quand ils parlent, vous ne dites pas (juron). L’histoire de Cendrillon est terminée. Je n’ai jamais vu un séquoia seul. Un séquoia a des racines. Ce n’est pas à cause de racines individuelles. C’est parce qu’ils sont connectés. C’est une question de connexion. Soixante minutes ou aussi longtemps qu’il le faudra.

Plus tard dans la vidéo, on montre un joueur du Colorado en train de parler de détritus avant le match.

Fidèle au thème, un entraîneur adjoint de l’Oregon encourage son équipe à ne pas s’engager, en disant ce qui suit :

« Cela ne mérite pas votre attention. Culture différente. La puissance de l’unité. Une fraternité différente. (Cela) concerne nous. Cela a toujours été à propos de nous.

J’adore ça.

Nous vivons dans un monde avec beaucoup de bruit et beaucoup de gens cherchent des opportunités et de l’attention.

Je crois fermement à l’humilité et à la force tranquille. Travaillez dur quand il n’y a personne et, éventuellement, vous vous démarquerez lorsque les gens vous regardent. Les plus grandes avancées scientifiques commencent dans des laboratoires silencieux.

Je crois également fermement à l’esprit d’équipe, car toutes les facettes de notre monde moderne appellent au travail d’équipe, à la communication et à la nécessité de passer au crible les distractions. « Nous » vaut mieux que « il » ou « elle ».

Cela dit, je suis toujours fan de Sanders et du Colorado, car cette école montre un chemin unique vers le succès et a perturbé le paysage du football universitaire. La rupture est synonyme d’innovation.

Mais je suis maintenant devenu un fan encore plus grand de Lanning et de son approche confiante mais recueillie du leadership et de sa capacité à concentrer l’énergie de son équipe dans un front uni et puissant qui coupe le bruit.

Si vous regardez bien, il y a des leçons de leadership partout, et les approches de Sanders et de Lanning en sont un excellent exemple.

Dans un monde de gagnants et de perdants, il est tout à fait possible que les deux approches méritent d’être étudiées et d’en tirer des caractéristiques. La confiance magnétique de Sanders et la motivation ciblée de Lanning sont toutes deux admirables.

Jeremy Speer, originaire d’Alpena, est l’éditeur de The Courier à Findlay, Ohio, du Sandusky (Ohio) Register, de The Advertiser-Tribune à Tiffin, Ohio, du Norwalk (Ohio) Reflector et de Review Times à Fostoria, Ohio. Il peut être contacté à [email protected].







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception