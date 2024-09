Leçons de la semaine 4 des éliminatoires du football universitaire : Clemson et Utah émergent tandis que l’USC dégringole

La semaine 4 du football universitaire n’a pas été marquée par de véritables surprises, mais nous avons appris à mieux connaître les équipes qui devraient être en lice pour les éliminatoires du football universitaire à la fin de l’année. Certaines équipes ne sont pas hors course, tandis que d’autres ne sont pas aussi dominantes que prévu, et le bassin pour une place semble bien plus grand qu’il y a une semaine.

Voici cinq leçons de la semaine 4 en lien avec le CFP :

1. Clemson n’a pas encore terminé

Il semble que le monde du football universitaire ait dépassé Clemson après la défaite 34-3 contre la Géorgie, mais les rumeurs sur la disparition des Tigers ont peut-être été grandement exagérées. Depuis cette défaite, Clemson a remporté une victoire 66-20 contre Appalachian State et une victoire 59-35 contre NC State samedi.

Oui, les Wolfpack ont ​​lancé un vrai quarterback de première année, mais cela n’a pas eu d’importance. Clemson menait 28-0 au premier quart-temps et le match s’est terminé peu de temps après avoir commencé. Les Tigers ont un peu plus utilisé les jambes du quarterback Cade Klubnik, notamment avec sa course de 55 yards pour un touchdown. Le running back Phil Mafah a brièvement quitté le match en raison d’une blessure apparente à l’épaule, mais est revenu et a immédiatement marqué sur une course de 38 yards pour un touchdown. Il a terminé avec 107 yards en sept courses.

Clemson n’a pas besoin d’être dans le top 4 pour se qualifier pour le CFP. Les Tigers ont juste besoin de remporter l’ACC. Le Clemson que nous avons vu ces dernières semaines ressemble à une équipe qui pourrait obtenir une place automatique ou peut-être même une place en général. Clemson accueille Stanford la semaine prochaine, puis se déplace à Florida State. Les Tigers ne jouent pas contre Miami en saison régulière et recevront Louisville à domicile, ce qui rend le calendrier gérable.

Selon Clemson, il y a 29 % de chances qu’il se qualifie pour les play-offs. L’AthlétiqueSelon les projections de , avec 25 pour cent de chances de remporter l’ACC.

Cette saison, les Vols ont beaucoup fait parler d’eux à cause de leur quarterback, mais la victoire 25-15 de samedi contre l’Oklahoma, classé 15e, a été une approche différente. Les Vols savaient que l’Oklahoma ne pouvait pas faire avancer le ballon contre leur défense, et ils ont joué de manière conservatrice en deuxième mi-temps pour s’assurer une victoire sans points de style, et c’est OK. (La défense de l’Oklahoma semble également très bonne, alors ne jouez pas trop risqué.)

Iamaleava a été bon, complétant 13 des 21 passes pour 194 yards et un touchdown, mais les Vols ont couru avec le ballon 52 fois au total. Le quarterback d’Oklahoma Jackson Arnold a été un tel désastre, avec trois revirements, qu’il a été mis sur le banc pendant la première mi-temps pour le vrai freshman Michael Hawkins Jr. Tennessee menait 19-3 à la mi-temps et a joué la deuxième mi-temps en sachant que les Sooners ne rattraperaient pas leur retard.

L’Oklahoma a terminé avec 222 yards au total et 1,1 yard par course, sacks compris. Cette défense du Tennessee est vraiment bonne, et c’est pourquoi les Vols sont en position de choix pour le CFP. Leurs chances de se qualifier pour les Playoffs sont passées de 58 % à 75 %, selon notre modèle.

3. L’USC a laissé passer une occasion de faire une déclaration précoce

Les Trojans se sont améliorés, notamment en défense. C’est évident. Il y a de bonnes raisons de se réjouir de la direction prise par le programme sous la direction de Lincoln Riley. Mais la défaite 27-24 de samedi contre le Michigan a été une occasion manquée. L’USC est revenue d’un déficit de 14-0 pour prendre l’avantage à Ann Arbor, mais les mauvais plaquages ​​de l’année dernière se sont manifestés au pire moment possible, les Wolverines se frayant un chemin jusqu’à un touchdown gagnant dans les dernières secondes.

Michigan n’a lancé que pour 32 yards. Les Wolverines avaient moins de 20 yards au total dans la deuxième mi-temps avant leur dernier drive. Mais USC a lancé une interception coûteuse et la défense a trébuché à la fin. Une victoire aurait placé USC à 3-0 avec des victoires contre LSU et Michigan et un chemin gérable vers une place CFP. Au lieu de cela, la défaite signifie que le match à domicile du 12 octobre contre Penn State pourrait être un incontournable pour les espoirs de championnat Big Ten. Cela signifie également que USC ne peut se permettre qu’une seule défaite de plus pour avoir une chance de se qualifier pour les playoffs. Cela aurait été une bonne victoire à avoir dans sa poche arrière, car ses chances de se qualifier pour les playoffs sont passées de 69 % à 45 % dans notre modèle.



Le WR de l’Utah Dorian Singer a réalisé sept réceptions pour 95 yards lors de la victoire des Utes contre l’Oklahoma State. (William Purnell / Imagn Images)

4. L’Utah a pris le contrôle du Big 12 très tôt, mais peut-il tenir ?

Le déplacement de l’Utah à Oklahoma State pour ouvrir le Big 12 allait toujours être un match décisif pour l’avantage précoce dans le Big 12 parmi les favoris. Cet avantage est revenu à l’Utah, qui a gagné 22-19, tenant bon après avoir mené 22-3 au quatrième quart-temps. La défense des Utes a été solide comme prévu, limitant les Cowboys à 285 yards et le running back Ollie Gordon II à seulement 42 yards au sol.

Le quarterback Cam Rising a raté un autre match en raison d’une blessure au doigt de sa main de lancer. Le receveur Dorian Singer a déclaré plus tôt dans la semaine que Rising jouerait. La ligne de paris est passée de -2,5 pour Utah à -2,5 pour Oklahoma State dans la nuit de mercredi, ce qui semble indiquer qu’il ne jouerait pas. Rising s’est finalement échauffé mais n’a pas joué. Le remplaçant Isaac Wilson a complété 17 des 29 passes pour 207 yards, un touchdown et deux interceptions, ainsi que 41 yards au sol. C’était suffisant pour gagner, et son jeu s’est amélioré ces dernières semaines, mais Utah a probablement besoin de Rising en bonne santé s’il veut gagner le Big 12 et se qualifier pour le CFP.

Parmi les autres favoris de la pré-saison du Big 12, Kansas est à 1-3, Arizona à 2-1 et Kansas State à 3-1 après une défaite écrasante en fin de soirée contre BYU. Les Utes recevront l’Arizona la semaine prochaine, et trois de leurs quatre derniers matchs auront lieu contre BYU (4-0), Iowa State (3-0) et UCF (3-0).

5. La cinquième place du CFP pour le Groupe des 5 est à nouveau grande ouverte

Il n’a pas fallu longtemps pour que les bons sentiments suscités par certaines défaites du Power 4 s’estompent. Memphis a perdu 56-44 à Navy, un match après avoir battu Florida State. Northern Illinois a perdu en prolongation contre Buffalo, un match après avoir battu Notre Dame. Toledo a perdu contre Western Kentucky un match après avoir battu Mississippi State. Cela nous a rappelé qu’il est difficile pour une équipe du G5 de rester invaincue contre des équipes du G5 ayant un niveau de talent similaire (ou un style unique, dans le cas de Navy).

Boise State a également perdu une fois contre Oregon. UNLV, classé dans le sondage des entraîneurs, est invaincu pour l’instant, et James Madison, piéton depuis deux semaines, a battu North Carolina 70-50 dans un match époustouflant. Et puis il y a Liberty, maintenant 4-0 après avoir pris le large en fin de match pour une victoire 35-24 contre East Carolina.

La plupart des premiers favoris pour la première place du G5 ont perdu un match ou deux, ce qui laisse cette course grande ouverte alors que nous entrons dans le jeu de conférence, mais la question de la liberté invaincue continue de planer sur tout cela.

(Photo du haut de Cade Klubnik et Phil Mafah : John Byrum / Icon Sportswire via Getty Images)