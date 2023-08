Leçons apprises des patients atteints de maladie psoriasique

« Passer du temps avec sa famille et ses amis, participer à des groupes de patients, des groupes de discussion ou des groupes de soutien, par le biais des médias sociaux et en personne. Ce sont des façons de lutter contre le stress », explique Garza.

Lorsque les médecins travaillent en étroite collaboration avec vous et vous écoutent pour élaborer un plan de traitement qui convient le mieux à votre situation et à vos besoins et qui garde vos objectifs de santé à l’esprit, on parle de soins centrés sur le patient.

La recherche montre qu’une ligne de communication honnête et ouverte entre les médecins et les patients peut contribuer grandement à améliorer la qualité globale des soins.

Pour ce faire, il est préférable que les médecins essaient d’en savoir plus sur les antécédents et les conditions de vie du patient, prêtent une attention particulière aux signaux émotionnels et reconnaissent leurs préoccupations au-delà des seuls symptômes physiques.

« Parfois, des changements de mode de vie, tels que l’alimentation ou l’arrêt du tabac [quitting]faire une grande différence », déclare Ralston.

« C’est [psoriatic disease] vraiment handicapant et ostracisant. Il y a un fardeau supplémentaire de l’impact émotionnel et psychiatrique de la maladie simplement d’avoir la maladie. Donc, je pense que c’est un double succès. C’est pourquoi nous constatons un taux plus élevé d’idées suicidaires, de dépression, de toxicomanie et de maladies incontrôlées », explique Friedman.

Pour mieux gérer cela, il note qu’il est important de faire équipe avec un médecin de soins primaires pour co-gérer la maladie psoriasique ainsi que d’autres conditions.

Et si votre bien-être émotionnel est mauvais, parlez-en à votre médecin. Ils vous orienteront vers un professionnel de la santé mentale agréé, tel qu’un psychiatre, un psychologue ou un conseiller, pour vous aider à aller mieux.

«Avoir du psoriasis est vraiment stressant. Ça l’est vraiment. Et vous ne devriez pas avoir à gérer ce stress par vous-même », déclare Friedman.