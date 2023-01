L’économiste Peter Schiff explique pourquoi le bitcoin et l’or sont en hausse cette année – “Ils augmentent pour des raisons opposées”

L’économiste et bug de l’or Peter Schiff a expliqué pourquoi le bitcoin et l’or augmentent cette année. “Ils augmentent pour des raisons opposées”, a-t-il dit, affirmant que le prix de l’or grimpe alors que les investisseurs considèrent le métal comme une couverture contre l’inflation et un dollar plus faible.

Peter Schiff explique pourquoi le Bitcoin et l’or augmentent

Le bug de l’or et économiste Peter Schiff a partagé son point de vue sur les raisons pour lesquelles le bitcoin et l’or augmentent cette année. Schiff est le fondateur et actuel président de Schiffgold, un négociant en métaux précieux spécialisé dans les lingots d’or et d’argent. Il a longtemps été un sceptique envers le bitcoin, dénigrant régulièrement la crypto tout en faisant la promotion de l’or. Il a tweeté lundi :

L’or et le bitcoin sont en hausse en 2023, mais ils augmentent pour des raisons opposées.

“L’or augmente en tant que couverture contre l’inflation et un dollar plus faible, tandis que le bitcoin augmente avec d’autres actifs à haut risque alors que les spéculateurs parient qu’un pivot de la Fed provoquera un rallye chez les plus grands perdants de 2022”, a détaillé l’économiste.

Un certain nombre de personnes sur Twitter n’étaient pas d’accord avec Schiff, répondant à son tweet que l’or n’est pas une bonne protection contre l’inflation. Certaines personnes ont pris le tweet du bug de l’or comme un signal d’achat BTC.

Contrairement à Schiff, certaines personnes pensent que le bitcoin est une meilleure protection contre l’inflation que l’or. Le capital-risqueur Tim Draper, par exemple, a déclaré à plusieurs reprises qu’il était optimiste à propos du bitcoin en raison de son caractère de couverture contre l’inflation. Le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones a également déclaré qu’il préférait le bitcoin à l’or, s’attendant à ce que le prix du BTC soit “beaucoup plus élevé”.

Bitcoin a surpassé l’or depuis la recommandation de vente de Schiff

De nombreuses personnes sur Twitter ont également souligné que le bitcoin a largement surpassé l’or, soulignant que le prix du BTC a considérablement augmenté depuis la recommandation de vente du bogue de l’or. En décembre 2018, alors que le prix du bitcoin était d’environ 3 000 $, Schiff a averti que “beaucoup plus d’air doit encore sortir de cette bulle”.

Commentant le tweet de Schiff du 12 janvier disant aux investisseurs de vendre leur BTC au niveau de 18 000 $, le promoteur du bitcoin Peter McCormack a tweeté dimanche :

Le bitcoin se négocie en hausse d’environ 27 % depuis que Peter Schiff vous a conseillé de vendre votre bitcoin. L’or ne l’est pas.

Tout en admettant que le prix du bitcoin a augmenté depuis qu’il a dit aux gens de jeter leurs pièces, Schiff a fait valoir qu’il avait également conseillé aux gens de vendre leur BTC lorsque son prix dépassait largement 60 000 $. Au moment d’écrire ces lignes, le bitcoin se négocie à 22 838,33 $, en hausse d’environ 35 % au cours des 30 derniers jours, tandis que les contrats à terme sur l’or et les prix au comptant ont augmenté d’environ 7 % au cours de la même période.

