L’économiste en chef de la BOE, Pill, laisse entendre que les attentes des traders en matière de hausse des taux sont fausses

La banque centrale a relevé jeudi ses taux d’intérêt de 75 points de base, sa plus forte hausse depuis 1989, et a mis en garde contre une récession prolongée tout en cherchant à tempérer les attentes du marché pour un nouveau resserrement agressif de la politique monétaire.

Pill a suggéré que la récente volatilité de l’économie britannique, telle que la panique sur les marchés obligataires et monétaires qui a accueilli les annonces de politique budgétaire de l’ancienne première ministre Liz Truss fin septembre, avait faussé les attentes du marché quant à la future trajectoire de hausse des taux d’intérêt de la Banque.

“Nous ne pensons pas que les taux d’intérêt devraient augmenter aussi haut que le marché l’a fixé, précisément parce que cela induirait un ralentissement de l’économie plus important que nécessaire pour maîtriser cette dynamique inflationniste”, a ajouté Pill.

La Banque s’attend à ce qu’une récession économique qui a commencé au second semestre de 2022 dure maintenant jusqu’à la mi-2024, ce qui serait la plus longue période de contraction du PIB depuis le début des enregistrements.

“Ce que nous cherchons à faire, nous cherchons toujours à le faire, c’est de trouver cet équilibre qui nous ramène à notre objectif d’inflation de 2% sans générer de problèmes inutiles et coûteux du côté réel de l’économie”, a déclaré Pill.

“Et donc créer cet équilibre, signaler cet équilibre, c’était vraiment notre message clé hier.”

La Banque a publié jeudi des directives inhabituellement directes aux marchés, et Pill a déclaré que la période de perturbations politiques et économiques de ces derniers mois signifiait que le comité de politique monétaire tentait de “ré-ancrer [its] propre réflexion sur les moteurs les plus fondamentaux de l’inflation.

“Je pense que nous essayons de réancrer notre communication autour d’une prévision qui met l’accent sur ces moteurs plus fondamentaux”, a-t-il déclaré.

“Et je pense que nous espérons, nous avons l’intention que cela donne l’occasion aux marchés de réancrer leur réflexion, et finalement leur tarification, dans ce genre de monde regardant à travers et au-delà des perturbations que nous avons vues au cours de la dernière quelques mois.”

La Banque a été forcée d’intervenir sur le marché des obligations d’État britanniques avec un programme d’achat d’obligations d’urgence de deux semaines en septembre, après que la réaction du marché au “mini-budget” de réduction d’impôts de Truss a laissé les fonds de pension au bord de l’effondrement et envoyé le livre à un plus bas historique.

Les marchés se sont quelque peu stabilisés depuis l’installation de l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak au poste de Premier ministre. Son retour à une politique budgétaire plus conservatrice a à son tour atténué la pression sur la Banque pour qu’elle agisse encore plus agressivement sur l’inflation.