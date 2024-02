L’économiste de l’art Magnus Resch veut convertir les amateurs d’art en acheteurs d’art

Magnus Resch, professeur d’économie de l’art et auteur, souhaite que davantage de gens achètent de l’art, et ce, parce qu’ils l’aiment et veulent soutenir les artistes qui les créent.

Le problème est que de nombreux collectionneurs potentiels – des gens qui aiment visiter les musées et assister à des vernissages et des foires d’art – se contentent de regarder et n’achètent pas.

“Le marché de l’art a un problème de conversion, c’est-à-dire transformer les visiteurs en acheteurs”, écrit Resch dans un e-mail.

Comment collectionner des œuvres d’art, son dernier livre, cherche à démystifier le marché notoirement opaque pour les collectionneurs débutants et chevronnés en expliquant comment il fonctionne en termes simples. Il s’appuie sur des recherches approfondies et sur sa propre expérience, commençant par diriger une galerie qui “atteignait à peine le seuil de rentabilité” à l’âge de 20 ans.

Le livre révèle les principaux acteurs du marché de l’art et explique les tenants et aboutissants des maisons de ventes aux enchères et des galeries tout en guidant les lecteurs sur la manière de sélectionner celle avec laquelle travailler. Il contient également des conseils sur la manière d’apprendre des autres collectionneurs, de choisir les artistes à suivre et de savoir si un prix est juste. Selon l’estimation de Resch, il n’y a qu’environ 6 000 « acheteurs importants » dans le monde qui collectent chaque année pour 100 000 dollars d’œuvres d’art, ce qui signifie que la grande majorité du marché dépend de ceux qui n’ont pas les moyens financiers.

« S’il n’y avait quelques collectionneurs inconditionnels du haut de gamme qui produisent des prix records, le marché de l’art serait en récession », écrit Resch. La plupart des œuvres d’art achetées, dit-il, « n’ont aucune valeur de revente ».

Il n’est donc pas surprenant que l’un des mantras de Resch soit que la plupart des œuvres d’art sont pas un bon investissement. Mais « les artistes peuvent l’être », a-t-il déclaré. C’est pour cette raison qu’il plaide en faveur d’un « achat responsable » : effectuer un achat en sachant qu’il soutient un artiste, une communauté d’artistes et la poursuite d’une pratique créative.

Pour étayer cette hypothèse, Resch évoque une étude publiée en 2015 par les universitaires Arthur Korteweg, Roman Kräussl et Patrick Verwijmeren, qui ont créé un index conçu pour suivre toutes les ventes, et pas seulement celles des meilleurs artistes qui sont souvent achetées et vendues. Ces chercheurs ont examiné les ventes répétées de près de 33 000 tableaux entre 1960 et 2013, y compris ceux qui n’ont pas été vendus ou vendus à perte, et ont constaté que le rendement annuel moyen des tableaux était de 6,3 %, soit 28 % de moins que le rendement moyen de 8,7 %. un indice non corrigé. L’art produit également un rendement moindre pour le risque pris, ont découvert les chercheurs.

Pour ces raisons, entre autres, Resch, qui enseigne la gestion de l’art à l’Université de Yale, soutient que les collectionneurs potentiels devraient trouver l’art qu’ils aiment, rechercher l’artiste qui se cache derrière et payer un prix raisonnable pour cela.

Comment collectionner des œuvres d’artpublié par Phaidon, est le troisième volume de Resch sur le monde de l’art après Comment devenir un artiste à succès, 2021, et Gestion des galeries d’art2016.

Penta a approfondi quelques-uns des thèmes clés du livre dans une récente interview avec Resch.

Penta: Il semble qu’une grande partie du mystère du monde de l’art puisse être dissipé pour les acheteurs s’ils achètent simplement ce qu’ils aiment et peuvent se permettre. Si c’est vrai, est-il important qu’ils achètent auprès d’un artiste superstar ou d’une grande galerie ?

Magnus Resch : Les nouveaux acheteurs d’art sont souvent confrontés à trois questions fondamentales : que puis-je me permettre dans le cadre de mon budget ? Ce prix est-il raisonnable ? Et est-ce un investissement judicieux ? En écrivant ce livre, mon objectif principal était de répondre à ces questions, en dotant les lecteurs des outils nécessaires pour faire la distinction entre les artistes dignes d’investissement et ceux qui ne le sont pas. En permettant aux collectionneurs de prendre des décisions éclairées concernant la véritable valeur de l’art et d’éviter le piège du paiement excessif des pièces, j’aspire à insuffler une nouvelle confiance dans la navigation sur le marché de l’art. En fin de compte, j’espère que cette confiance se traduira par une augmentation des achats d’art, enrichissant à la fois l’expérience des collectionneurs et la communauté artistique dans son ensemble.

La plupart des collectionneurs adoptent-ils une approche responsable ou pensent-ils pouvoir un jour rentabiliser leurs achats d’art ?

La plupart des gens pensent qu’investir dans l’art peut être lucratif. Mais comme le montrent nos données, cela s’applique principalement à quelques privilégiés au sommet du marché, généralement des artistes représentés par les mêmes cinq à dix galeries. Une vingtaine d’artistes représentent plus de 50 % de la valeur du marché des enchères d’art contemporain. Les œuvres restantes, constituant 99,9% des pièces disponibles, ne partagent généralement pas le même potentiel d’investissement. Je plaide donc pour un changement d’orientation vers ce que j’appelle « l’achat responsable ». Cette approche met l’accent sur la vision de l’acquisition d’art non seulement comme une transaction financière, mais aussi comme un effort philanthropique et une source de satisfaction personnelle. Pour moi, chaque œuvre d’art que j’acquiert est accompagnée d’une histoire significative et me rappelle l’impact positif que j’ai eu en soutenant les arts. Je pense que cette augmentation de valeur est plus importante que n’importe quel profit financier.

Il semblerait que conseiller les collectionneurs sur la manière de trouver des artistes en « Terre Sainte » de New York – le pôle artistique le plus puissant du monde – soit contraire à l’achat responsable ?

Pas du tout. Je pense qu’il est essentiel de comprendre les subtilités du marché de l’art et d’être informé de vos achats et des galeries auprès desquelles vous achetez. Bien qu’il existe une poignée de galeries prestigieuses représentant des artistes de premier plan, de nombreuses galeries opèrent en dehors de la Terre Sainte. Dans mon livre, mon objectif est de démystifier ce réseau caché, en aidant à identifier ces éléments d’investissement mais aussi à élucider la dynamique du pouvoir au sein du marché de l’art. Et j’espère raviver le plaisir de l’achat d’art : j’encourage les lecteurs à faire confiance à leurs goûts personnels, à engager des conversations avec des galeries et des artistes, à assister activement à des expositions d’art et à effectuer leur premier achat sans craindre de payer trop cher. Mon message fondamental aux nouveaux collectionneurs est simple : l’achat d’œuvres d’art va bien au-delà des transactions monétaires : il s’agit de favoriser un lien avec l’œuvre d’art et de soutenir la communauté artistique.

L’année dernière, ventes aux enchères des œuvres évaluées à plus de 10 millions de dollars ont diminué tandis que les ventes d’œuvres évaluées à 50 000 dollars ou moins ont augmenté, selon ArtTactic, basé à Londres. L’augmentation du nombre de jeunes acheteurs aux enchères pourrait-elle provoquer un véritable changement ?

Les données des maisons de ventes ne donnent qu’un aperçu d’une petite partie de l’ensemble des transactions. En effet, plus de 90 % des transactions sur le marché de l’art ont lieu en dehors de la salle des ventes. Malgré cette limitation, les données des maisons de ventes aux enchères sont souvent citées car il s’agit de la source de données publiques la plus facilement accessible. Il est important de considérer que les changements dans les résultats des ventes aux enchères peuvent non seulement refléter des changements dans la demande, mais pourraient également être influencés par des facteurs tels qu’une offre réduite ou des décisions stratégiques des maisons de ventes de refuser certaines œuvres de la vente publique en raison d’un manque d’intérêt potentiel. Néanmoins, les maisons de ventes aux enchères ont réussi à attirer de nouveaux acheteurs en proposant des prix transparents, un accès démocratique et une sélection d’œuvres organisée qui procurent un sentiment de sécurité aux acheteurs, dans la mesure où le potentiel d’investissement de ces pièces est perçu comme plus stable.

Pensez-vous que l’avènement d’Instagram et d’autres plateformes numériques rend l’art plus accessible ?

Instagram se distingue comme la plus grande base de données sur l’art au monde, remodelant la façon dont les collectionneurs découvrent de nouvelles œuvres d’art et facilitant la communication directe entre les artistes et les acheteurs. Cela a également permis aux artistes sans représentation en galerie d’entrer en contact directement avec les collectionneurs, ce qui a permis à certains de créer des entreprises prospères. Cependant, l’essor de l’accessibilité a entraîné une complexité accrue. Avec une abondance écrasante d’œuvres d’art disponibles, les acheteurs se retrouvent souvent paralysés par le choix, ce qui se traduit par moins d’achats. Cela souligne la pertinence continue des galeries, qui servent de filtres à une offre écrasante, guidant les acheteurs vers des acquisitions significatives. En substance, même si Instagram a révolutionné le marché de l’art en démocratisant l’accès, le rôle des galeries dans la sélection et l’orientation des acheteurs reste vital pour naviguer dans ce paysage de plus en plus complexe.

L’absence de prix visibles sur les murs des galeries constitue un obstacle majeur pour les acheteurs potentiels. Les galeries vendraient-elles plus si elles arrêtaient cette pratique ?

Les données montrent sans équivoque que l’affichage du prix d’une œuvre d’art multiplie par quatre la probabilité de la vendre. Cependant, malgré cette évidence, les artistes et les galeries se demandent souvent s’ils devraient adopter cette pratique en raison de son caractère peu courant dans le monde de l’art. Dans l’environnement en évolution rapide d’aujourd’hui, où les décisions sont prises rapidement et où les consommateurs ont accès à de grandes quantités d’informations, cette pratique peut entraver les ventes plutôt que les faciliter. En proposant des prix transparents combinés au savoir-faire du galeriste, les acheteurs potentiels se sentent plus en mesure de prendre des décisions éclairées, ce qui pourrait à terme conduire à une augmentation des ventes et à un marché de l’art plus dynamique.

Vous proposez aux collectionneurs attirés par une œuvre d’art, d’étudier la biographie d’un artiste et de comprendre son parcours professionnel, avant d’acheter. Ne feriez-vous pas cela uniquement si vous vouliez savoir si une œuvre donnée prendrait de la valeur ?

Tout comme nous faisons preuve de diligence raisonnable lors de l’achat de maisons ou de voitures, je préconise une approche similaire en matière d’acquisition d’œuvres d’art. Mon objectif est de donner aux collectionneurs les connaissances et la confiance nécessaires pour naviguer sur le marché de l’art avec diligence et discernement. Cela implique de mieux comprendre les…