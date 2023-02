L’économiste de la Maison Blanche Jared Bernstein défend le plan de Biden d’augmenter les impôts des Américains les plus riches

Un éminent économiste de la Maison Blanche a défendu les propositions fiscales visant les Américains les plus riches décrites par le président Joe Biden lors de son deuxième discours sur l’état de l’Union.

Jared Bernstein, membre du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, a déclaré que la proposition fiscale de Biden ciblera les grandes entreprises et les Américains les plus riches tout en protégeant les contribuables qui gagnent 400 000 $ par an ou moins grâce aux hausses d’impôts.

“Le temps où les 1% les plus riches payaient moins que les enseignants et les infirmières … ceux-ci doivent être derrière nous alors que nous injectons de l’équité dans le code des impôts pour atteindre la rectitude fiscale”, a déclaré Bernstein dans une interview mercredi sur “Squawk Box” de CNBC. “

Biden signé dans la loi un impôt minimum de 15% sur les sociétés réalisant plus de 1 milliard de dollars de bénéfices en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation. Une taxe d’accise de 1 % sur la valeur des rachats d’actions, qui peut permettre aux grandes sociétés d’éviter de payer des dividendes imposables, a également été adoptée en vertu de la loi.

Lors de son discours sur l’état de l’Union mardi soir, Biden a exhorté le Congrès à adopter sa soi-disant taxe sur les milliardaires, qui propose d’imposer une taxe minimale de 20% aux ménages ayant une valeur nette de plus de 100 millions de dollars – une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à un moyenne de 8% ils paient actuellement.

Bernstein a également défendu le taux d’imposition du président sur les plus-values, qu’il avait initialement proposé en 2021. S’il était adopté, le taux de 48,6 % avec un revenu de placement net de 3,8 % sur les plus-values ​​à long terme et les dividendes qualifiés se classerait parmi les plus élevés du monde développé. .

Le taux d’imposition s’appliquerait à ceux qui gagnent plus de 1 million de dollars. Selon le Fondation fiscalece qui pose la question de savoir si les Américains les plus riches paient moins d’impôts que les enseignants et les pompiers.

“Vous l’avez appelé un impôt sur la fortune sur les gains non réalisés”, a déclaré Bernstein à propos de la proposition d’impôt sur les gains en capital. “En fait, ce que c’est vraiment, ou du moins la façon dont nous le voyons, c’est un paiement anticipé ou une retenue à la source sur les gains en capital futurs.”