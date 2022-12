L’économiste Austan Goolsbee nommé prochain président de la Fed de Chicago

L’économiste Austan Goolsbee prendra la présidence de la Réserve fédérale de Chicago après le départ de Charles Evans au début de l’année prochaine, a annoncé jeudi la succursale de la banque centrale.

Goolsbee prendra officiellement le relais le 9 janvier 2023 et remplira un mandat qui expire le 28 février 2026.

Actuellement professeur à la prestigieuse Booth School of Business de l’Université de Chicago, Goolsbee a précédemment été président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche de 2010 à 2011 sous le président Barack Obama. C’est aussi un

“Austan est un choix exceptionnel pour être le prochain président de la Federal Reserve Bank of Chicago. C’est un économiste très accompli avec une vaste expérience politique et un fort engagement envers le service public”, a déclaré Helene Gayle, présidente du conseil d’administration de la Fed de Chicago. dit dans un communiqué.

Goolsbee arrive à la Fed de Chicago à un moment sensible pour la banque centrale.

Dans le cadre d’un effort pour lutter contre les niveaux d’inflation les plus élevés depuis plus de 40 ans, la Fed a relevé son taux d’intérêt de référence une demi-douzaine de fois cette année et devrait poursuivre les augmentations au moins jusqu’au début de 2023. Certains économistes craignez que la Fed ne se resserre trop et ne provoque une récession.

Dans des remarques récentes à CNBC, Goolsbee a indiqué que le ralentissement indiqué récemment dans certains points de données sur l’inflation ne sera probablement pas suffisant pour que la Fed recule beaucoup de son resserrement politique.

“Si vous augmentez 75 points de base par réunion, nous devrons déterminer quel est le moment du pivot”, a-t-il déclaré à la suite du rapport sur l’indice des prix à la consommation d’octobre montrant que l’inflation a augmenté moins que prévu sur une base mensuelle. “À moins que et jusqu’à ce que vous réduisiez cette inflation mensuelle de base dans une fourchette confortable, je pense que les voix qui disent” ralentissez, calmez-vous “seront encore un peu étouffées.”

Goolsbee ne sera pas membre votant du Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux en 2023. Cependant, il pourra toujours exprimer son opinion sur la politique et sera ensuite électeur en 2025.

