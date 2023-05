L’économiste aide à décider quand les récessions commencent et se terminent. Pourquoi c’est important

Comme Le président du Bureau national de recherche économique et un membre sur le Comité de datation du cycle économique, James Poterba aide à déterminer quand une récession commence et se termine officiellement. Pourquoi est-ce important ? Que nous disent ces dates ?

Lorsque le NBER a été fondé en 1920, ses économistes étudiaient principalement le revenu des travailleurs, les entreprises et le capital, a déclaré Poterba, qui est également professeur d’économie au Massachusetts Institute of Technology. Cependant, remarquant que les choses ne restaient pas bonnes ou mauvaises trop longtemps – elles changeaient constamment – le bureau a rapidement porté son attention sur les cycles de l’économie également.

Bien qu’il y ait moins d’un siècle, il y avait moins de données économiques disponibles, « toute personne observant l’économie comprenait qu’il y avait des moments où l’activité économique se produisait plus rapidement et plus lentement, et où elle se produisait plus ou moins », a déclaré Poterba.

Les économistes du NBER ont voulu savoir si ces fluctuations étaient inévitables. Et ils ont donc cherché à comprendre pourquoi ils se produisaient.

Pour déterminer les facteurs qui ont précipité un ralentissement, ils devraient trouver un moyen précis de déterminer exactement quand l’économie a commencé à se contracter. Aujourd’hui, le Business Cycle Dating Committee du NBER, une organisation privée d’universitaires basée à Cambridge, Massachusetts, est considérée comme une autorité en matière de chronologie des récessions.

Les économistes de la Réserve fédérale prédisant que l’économie entrera dans un marasme plus tard cette année, j’ai parlé avec Poterba de ses recherches sur les récessions. Bien que le NBER ne fasse aucune prévision, il avait encore beaucoup de choses intéressantes à dire sur nos inquiétudes liées au ralentissement. (Notre interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.)

Annie Nova : Pourquoi le but principal est-il de dater le début et la fin d’une récession ?

James Poterba: Pour que, lorsque nous regardons en arrière en tant qu’étudiants des fluctuations économiques, nous puissions essayer de comprendre ce qui a causé des augmentations et des diminutions particulières du niveau d’activité économique.

AN : Comment ces informations nous aident-elles en tant que société ?

JP: Cela aide en fin de compte à concevoir une politique pour l’avenir. Cela nous permet de regarder en arrière et de dire, par exemple, quelles sont les conséquences des hausses de taux d’intérêt ? Quelle est la probabilité qu’une hausse des taux d’intérêt soit associée, quelque temps après, à une période de baisse de l’activité économique ? Ou, si vous constatez une forte hausse des prix du pétrole, cela conduit-il généralement à une récession ?