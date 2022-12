L’économie ukrainienne subira un coup de 700 milliards de dollars à cause de la guerre avec la Russie

L’économie ukrainienne est sur le point de subir un coup dur de 700 milliards de dollars après 10 mois de guerre avec la Russie d’ici la fin de l’année, selon son Premier ministre mardi.

“Selon nos estimations, qui ont été vérifiées par la Banque mondiale, le montant des dommages causés à l’économie ukrainienne au 1er juin est de 350 milliards de dollars. D’ici la fin de l’année, ce montant va évidemment doubler”, a déclaré le Premier ministre Denys Shmyhal. a déclaré lors d’un forum économique à Paris, selon Interfax.

Des dizaines de pays et d’agences se sont engagés mardi à aider l’Ukraine avec plus d’un milliard de dollars pour l’aider à traverser les mois d’hiver alors que la Russie continue de bombarder ses réseaux électriques par des attaques aériennes.

LE FMI DIT QUE L’UKRAINE A BESOIN DE JUSQU’À 5 MILLIARDS DE DOLLARS PAR MOIS ALORS QUE L’UE ET L’ALLEMAGNE APPLIQUENT LE « NOUVEAU PLAN MARSHALL »

La Russie s’est de plus en plus appuyée sur des assauts aériens et des bombardements d’infrastructures civiles pour tenter de briser le moral des Ukrainiens en privant la nation de chauffage, d’eau courante ou d’électricité alors que les froids mois d’hiver s’installaient – ​​une décision, selon les responsables de la défense, est due aux échecs de Moscou sur les premières lignes.

La Russie “a choisi une stratégie cynique, visant à détruire les infrastructures civiles afin de mettre l’Ukraine à genoux”, a déclaré mardi le président français Emmanuel Macron. “L’objectif est clair : répondre aux défaites militaires en semant la terreur parmi les civils, essayer de briser le dos car il ne peut pas maintenir le front.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l’Ukraine avait besoin de générateurs d’urgence pour aider les quelque 12 millions de personnes vivant sans électricité autant que ses troupes avaient besoin de véhicules blindés.

LA RUSSIE LUTTE POUR SE RÉAPPROVISIONNER EN ARMES MÊME AVEC L’AIDE DE L’IRAN ET DE LA CORÉE DU NORD : HAUT OFFICIEL MILITAIRE

Bien que l’on s’attende à ce que la somme fournisse une aide désespérément nécessaire à l’Ukraine, elle est bien en deçà du soutien réel dont Kiev aura besoin pour se reconstruire.

En octobre, le Fonds monétaire international a estimé que l’Ukraine pourrait avoir besoin de 5 milliards de dollars par mois pour se maintenir à flot si la Russie poursuivait sa campagne de bombardements meurtriers.

Les estimations faisaient suite aux projections publiées par l’Organisation mondiale de la santé début septembre, selon lesquelles quelque 97 milliards de dollars de dommages avaient déjà été subis – principalement dans les secteurs du logement et des transports, bien que d’autres estimations atteignaient 130 milliards de dollars de dommages.

La banque a également estimé que les besoins totaux de reconstruction coûteraient environ 349 milliards de dollars, bien qu’elle ait noté que ce chiffre “devrait augmenter dans les mois à venir à mesure que la guerre se poursuit”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.