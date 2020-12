Les Turcs étaient aux prises avec une monnaie en baisse et une inflation à deux chiffres depuis deux ans lorsque la pandémie a frappé en mars, aggravant fortement la profonde récession du comté. Neuf mois plus tard, alors qu’une deuxième vague du virus déferle sur la Turquie, il y a des signes qu’une partie importante de la population est accablée par la dette et a de plus en plus faim.

Le gouvernement a admis qu’il avait sous-estimé l’ampleur de l’épidémie de coronavirus en Turquie en n’enregistrant pas les cas asymptomatiques, et de nouvelles données ont révélé des niveaux d’infection record dans le pays.

Pour le président Recep Tayyip Erdogan, qui cette année avait attiré l’attention au pays et à l’étranger avec une politique étrangère agressive et des interventions militaires, les choses se sont soudainement détériorées en novembre.

La crise survient alors que M. Erdogan est sur le point de perdre un puissant allié lorsque le président Trump quittera ses fonctions le mois prochain. La Turquie fait déjà face à des sanctions des États-Unis pour l’achat d’un système de défense antimissile russe et de l’Union européenne pour le forage de gaz dans les eaux revendiquées par Chypre. M. Trump avait joué un rôle déterminant dans la suspension des sanctions de Washington jusqu’à ce mois-ci.

La livre turque a été frappée par une dépréciation record – en baisse de plus de 30% par rapport au dollar cette année – et les réserves de change ont été gravement épuisées. Parallèlement à une inflation à deux chiffres, le pays est désormais confronté à une crise de la balance des paiements, a récemment déclaré Moody’s Investor Service.

M. Erdogan a été particulièrement lent à féliciter le président élu Joseph R. Biden Jr. pour sa victoire. Les analystes s’attendent à ce qu’une administration Biden soit plus dure avec le bilan glissant de M. Erdogan en matière de droits de l’homme et de normes démocratiques.

Pour faire face à la spirale de l’économie turque, M. Erdogan a récemment agi avec une cruauté qui est généralement soigneusement cachée à la vue. Il a nommé un nouveau chef de la Banque centrale, et lorsque le ministre des Finances de M. Erdogan, qui est également son gendre et héritier présumé, a démissionné par opposition, le président en a surpris beaucoup en acceptant la démission et en le remplaçant.

Ensuite, le président a promis des réformes économiques et judiciaires, et a même évoqué la possibilité de libérer des prisonniers politiques – que certains dans son propre parti préconisent pour améliorer les relations avec l’Europe et les États-Unis.

À la mi-décembre, M. Erdogan a annoncé un nouveau programme d’aide pour lutter contre les petites entreprises et les commerçants pendant trois mois. Le week-end dernier, il est passé dans une boulangerie pour faire quelques achats en signe de soutien aux commerçants.