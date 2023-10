L’écosystème technologique palestinien a été entravé par la guerre entre Israël et le Hamas. Majdi Mohammed / AP

La guerre menée par Israël contre le Hamas a décimé certaines parties de Gaza – et son écosystème technologique.

Les techniciens palestiniens de la bande de Gaza et de Cisjordanie ont du mal à opérer entre deux feux.

Les pannes et les blocages d’Internet sont d’autres revers qui s’ajoutent à une mauvaise connectivité et à un manque d’argent.

À 10 minutes à pied de l’université Al-Aqsa, le premier établissement d’enseignement supérieur de la bande de Gaza, se trouve l’espace de coworking coloré qui abrite les Gaza Sky Geeks.

L’organisation, soutenue par Google et Microsoft, a été créée pour encourager les nouvelles startups et a développé une académie de codage pour les talents technologiques émergents de la région. C’était le premier et le seul accélérateur de startups technologiques de la bande de Gaza lors de son lancement et il a formé des milliers de professionnels de la technologie depuis son lancement en 2011, TechCrunch rapporté en octobre.

Suite aux attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre et aux frappes aériennes de représailles israéliennes, le bâtiment est désormais un obus.

“La zone autour du bâtiment de Mercy Corps, qui abritait les Gaza Sky Geeks, a été rasée”, a déclaré Ryan Sturgill, l’ancien chef des Gaza Sky Geeks, à TechCrunch. “La structure est debout mais a explosé. La façade est en quelque sorte arrachée.”

Gaza Sky Geeks fait partie de l’écosystème technologique palestinien plus large, qui, comme l’économie plus large de la région, est un vairon comparé à celui de son voisin plus puissant.

L’industrie technologique israélienne, connue pour ses atouts dans les domaines de la défense, de l’intelligence artificielle et, de manière controversée, des logiciels espions, représentait environ 18,1 % de son produit intérieur brut l’année dernière. selon les données de l’Autorité israélienne de l’innovation. Les startups israéliennes ont levé un montant record de 25 milliards de dollars en 2021, selon les données de Start-Up Nation Central.

Le secteur technologique constitue une part importante de la réponse militaire israélienne aux attaques du Hamas. Sa force dans le domaine technologique est étroitement liée au service militaire obligatoire de ses citoyens, et jusqu’à un cinquième de ses travailleurs technologiques ont été appelés en service de réserve, selon les estimations du PDG de Start-Up Nation Central, Avi Hasson.

Il existe peu d’estimations fiables sur la taille de l’industrie technologique palestinienne, mais Entreprise rapide Moyen-Orient a rapporté que l’écosystème des startups ne valait que 66 millions de dollars en 2021, grâce à un investissement total de 9,5 millions de dollars.

Les travailleurs palestiniens de la technologie disposent de relativement moins de ressources (à savoir la connectivité Internet et l’argent liquide) et ont tendance à dépendre du travail externalisé. Lors de conversations avec Insider, plusieurs ont déploré les dégâts causés par le conflit, qui a mis à mal le réseau de communication déjà médiocre de la région et amplifié les difficultés d’importation d’équipements technologiques.

“Je travaillais comme consultant pour quelques entreprises qui ont en fait cessé de travailler avec nous”, a déclaré un ingénieur des télécommunications de Gaza qui s’est entretenu avec Insider sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité, mais dont l’identité nous est connue. “Ils sont petits, mais ils connaissent la situation à Gaza, donc ils ne nous contactent plus.”

Les attaques du Hamas ont entraîné la mort de plus de 1 400 Israéliens et la capture d’environ 200 otages, ont indiqué les autorités israéliennes. Israël a riposté en coupant l’approvisionnement en électricité, en eau, en carburant et en biens de la population de Gaza, qui compte près de 2,3 millions d’habitants. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que le nombre de morts dans la région a dépassé les 8 000.

Un Internet déjà fragile est encore plus endommagé

Avec les frappes aériennes israéliennes contre Gaza qui étouffent le service Internet déjà fragile de la région, travailler est devenu presque impossible.

“Chaque fois que nous constatons une escalade de la crise sur le terrain, cela se reflète généralement dans notre connectivité”, a déclaré Mona Shtaya, chercheuse palestinienne en droits numériques à l’Institut américain Tahrir pour la politique au Moyen-Orient, qui travaille à distance depuis la Cisjordanie. “La première chose qui a été ciblée lors de l’escalade en cours a été l’infrastructure de communication et l’électricité.”

Cela affecte les travailleurs à distance, les indépendants, les techniciens et les étudiants qui « ne pourront pas exercer leurs fonctions », a ajouté Shtaya.

La région était déjà « à la traîne du monde » en matière de connectivité et d’Internet en temps normal, a déclaré Shtaya. Les Palestiniens de Cisjordanie utilisent la 3G, tandis que ceux de la bande de Gaza utilisent toujours la 2G. Israël contrôle le sous-jacent infrastructures de télécommunications dans les zones occupées, a déclaré Shtaya.

Alors que « les Gazaouis travaillent sans relâche et sont connus pour leur résilience », la semaine dernière a été sombre, a déclaré un consultant en technologie travaillant en Cisjordanie qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles mais dont l’identité est connue d’Insider.

“Personne à Gaza ne se souciera de ses affaires” car “ils craignent pour leur vie”, a-t-il ajouté.

Gérer une entreprise sous occupation n’est pas facile

La vie n’était pas facile avant les attentats.

Il était déjà difficile d’importer du matériel et d’autres équipements, a déclaré le consultant de Cisjordanie.

“Cela nous empêche de croître et de construire notre économie et notre secteur technologique”, a-t-il déclaré.

Alors qu’Israël contrôle les frontières de Gaza et de la Cisjordanie, à l’exception de la frontière entre Gaza et l’Égypte, la circulation des équipements et autres biens dont ces entreprises ont besoin est souvent restreinte, voire retardée, Filaire signalé précédemment.

Souvent, les Palestiniens sont confrontés à des difficultés et au harcèlement à ces points de contrôle, ont déclaré deux des personnes qui ont parlé à Insider.

“Le simple fait de percevoir le risque pour les Palestiniens effraie les gens”, a déclaré le consultant en technologie.

Ceux qui se tournent vers l’étranger pour trouver un emploi dans le secteur technologique ou pour travailler à distance sont étouffés par le manque d’infrastructure de paiement en ligne, a déclaré Shtaya.

PayPal ne sert pas les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza malgré des années de campagne des entreprises technologiques mais fonctionne-t-il pour les Israéliens qui y vivent. Cela signifie que les Palestiniens ne peuvent pas être payés de la même manière que les autres partout dans le monde, ce qui constitue un obstacle supplémentaire au travail, a-t-elle ajouté.

Pourtant, les Palestiniens ont coopéré avec les entreprises israéliennes. Les entreprises technologiques acceptent le travail externalisé par des entreprises israéliennes et travaillent avec des sociétés multinationales qui ont des succursales en Israël. Nvidia a embauché 100 ingénieurs en Cisjordanie et Apple est également présent, a rapporté TechCrunch.

Les Palestiniens des États-Unis, d’Europe et des régions du Golfe Persique mènent également des opérations sur le terrain dans les territoires, et nombre d’entre eux sous-traitent leur travail à des Palestiniens.

Travailler pendant la guerre n’est pas une tâche étrangère aux Gazaouis, a déclaré le consultant à Insider. Mais reconstruire les infrastructures de la ville ne sera pas facile.

“Plus cela durera longtemps, plus les effets seront désastreux”, a-t-il déclaré. “Mais les Gazaouis sont créatifs. Ils trouvent des solutions aux problèmes qui sont en quelque sorte ancrés dans notre ADN. Je pense qu’un jour, les choses finiront par reprendre et que nous reconstruirons et bâtirons mieux qu’avant.”