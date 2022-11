L’économie sud-africaine à un tournant alors que les perspectives s’améliorent mais que les risques politiques et énergétiques demeurent

Les réformes économiques tant attendues de l’Afrique du Sud ont commencé à améliorer les perspectives du pays, mais les problèmes séculaires d’incertitude politique et d’un système électrique défaillant posent toujours des risques importants.

Le plan de reconstruction et de relance économiques est un élément clé du programme du président Cyril Ramaphosa depuis qu’il a succédé à Jacob Zuma à la tête du pays en 2018. Mais de profondes divisions au sein du Congrès national africain (ANC) au pouvoir et de son propre cabinet ont ralenti les progrès.

La série de réformes – axées sur la sécurité énergétique, le développement des infrastructures, la sécurité alimentaire, la création d’emplois et la transition verte – est conçue pour créer une “économie durable, résiliente et inclusive”, selon le gouvernement.

Et – certains au moins – semblent fonctionner. Plus tôt ce mois-ci, S&P Global Ratings a confirmé ses perspectives positives sur le pays, affirmant que les mesures gouvernementales visant à stimuler l’activité du secteur privé pourraient stimuler la croissance et que ces mesures avaient le potentiel d’atténuer les pressions économiques.

“Il y a un certain espoir dans les finances publiques en Afrique du Sud, principalement en raison de l’augmentation des recettes publiques en raison de l’augmentation des exportations de produits de base, et également en raison des progrès réalisés dans la réduction de la dette et du surendettement, et de l’introduction d’un déficit public, ” Aleix Montana, analyste Afrique du cabinet de conseil en risques Verisk Maplecroft, a déclaré à CNBC la semaine dernière.

Cependant, les fragilités politiques et les problèmes persistants d’un service public appartenant à l’État continuent de poser des risques économiques actuels.

Ramaphosa fait face à “une tempête parfaite d’inflation, de coupures d’électricité et d’accusations de corruption qui continueront à détériorer le profil de l’Afrique du Sud et à poser un risque pour les investissements dans le pays”, a déclaré Montana.

Un rapport sur un prétendu scandale de corruption entourant Ramaphosa devrait être examiné par l’Assemblée nationale le 6 décembre, à peine 10 jours avant la conférence du parti de son parti au pouvoir, l’ANC (Congrès national africain).

Problèmes énergétiques

Bien que Ramaphosa devrait obtenir un deuxième mandat de cinq ans, le Montana a déclaré qu’il devra améliorer sa crédibilité sur les réformes économiques et anti-corruption afin de continuer à faire avancer son programme. L’économie reste également menacée par les perturbations persistantes dans les entreprises publiques, telles que la compagnie d’électricité Eskom.

Les Sud-Africains ont été confrontés à des pannes d’électricité alors qu’Eskom – qui a longtemps été une épine dans le pied de l’économie du pays – fait face à des insuffisances de capacité de production en raison de pannes d’équipement et de pénuries de diesel.

La société a averti que les pannes de courant, connues sous le nom de “délestage”, se poursuivront pendant les six à 12 prochains mois, et a récemment déclaré qu’elle n’avait plus de fonds pour acquérir le diesel nécessaire au fonctionnement des centrales électriques auxiliaires qui sont déployées pendant les périodes de pointe de consommation ou d’urgence.

Le Montana a déclaré que pour assurer une croissance économique soutenue, le gouvernement sud-africain devra donner la priorité à la durabilité énergétique.

“L’énergie nécessitera une aide financière de la part des acteurs internationaux, mais ils devront également veiller à ce qu’elle n’ait pas d’impact négatif sur la société sud-africaine”, a-t-il déclaré.