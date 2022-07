L’économie spatiale a atteint 469 milliards de dollars en 2021, le taux le plus rapide depuis des années: Rapport

L’économie spatiale mondiale a augmenté l’année dernière au rythme annuel le plus rapide depuis 2014, atteignant un record de 469 milliards de dollars, selon un rapport de la Space Foundation publié mercredi.

La production totale des gouvernements et des entreprises du monde dans le domaine des fusées, des satellites et autres a augmenté de 9 % d’une année sur l’autre, indique le rapport.

Alors que 2022 a vu un ralentissement des marchés et de l’économie américains, le PDG de la Space Foundation, Tom Zelibor, a déclaré à CNBC que l’économie spatiale devrait résister à la tempête et continuer de croître cette année.

“Peut-être que ce ne sera pas ce chiffre record”, a déclaré Zelibor, “mais l’industrie spatiale s’est vraiment montrée assez résistante.” Il a noté la croissance de l’industrie au plus fort de la pandémie de Covid.

“Je ne vois vraiment pas de changement”, a-t-il déclaré.

La Space Foundation est une organisation américaine à but non lucratif fondée en 1983, axée sur l’éducation et la défense de l’industrie.

L’activité financière dans l’économie spatiale, telle que les fusions et acquisitions et les investissements privés, a connu un ralentissement en 2022, a reconnu Zelibor, mais il a souligné que les dépenses gouvernementales et commerciales restent fortes. Par exemple, le rapport a mis en évidence la croissance de l’espace commercial à 362 milliards de dollars l’année dernière – avec des produits et services spatiaux tels que le haut débit et le GPS générant des revenus continus en tant que piliers de l’économie mondiale moderne.

Les dépenses gouvernementales continuent d’augmenter, et Zelibor a souligné qu’il y a “plus de 90 pays opérant dans l’espace actuellement”.

Les États-Unis restent le plus gros dépensier, avec son budget spatial total de 60 milliards de dollars, soit près du quadruple du deuxième plus grand, la Chine. De plus, l’Inde et plusieurs pays européens ont chacun augmenté leurs dépenses spatiales de 30 % ou plus en 2021, bien que les budgets de ces pays restent inférieurs à 2 milliards de dollars par an.

Zelibor a également souligné que les six premiers mois de 2022 ont vu 75 lancements de fusées dans le monde, égalant le rythme record établi en 1967 par les États-Unis et l’Union soviétique lors de la course vers la lune. “C’est phénoménal”, a-t-il déclaré.

Le rapport note qu’environ 90% des plus de 1 000 engins spatiaux lancés cette année ont été soutenus par des entreprises commerciales, notamment les centaines de satellites Internet Starlink lancés par SpaceX d’Elon Musk.