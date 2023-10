L’économie souterraine du Canada a augmenté pour atteindre 68 milliards de dollars en 2021, selon StatCan

L’économie souterraine du Canada était estimée à 68,5 milliards de dollars en 2021, ce qui représente 2,7 % du PIB total, selon un rapport de Statistique Canada.

Le rapport montre qu’en 2021, l’économie souterraine a connu une croissance significative de 4,8 pour cent en termes réels, principalement due à une augmentation de 18 pour cent de l’activité économique souterraine liée aux investissements dans les structures résidentielles.

En revanche, l’économie souterraine a connu une baisse de 4,5 pour cent en 2020, principalement en raison de la réduction de l’activité économique souterraine dans les dépenses de consommation finale des ménages, qui ont chuté de 8,4 pour cent.

L’économie souterraine est définie comme étant constituée d’activités économiques basées sur le marché, qu’elles soient légales ou illégales, qui échappent à toute mesure en raison de leur nature cachée, illégale ou informelle, selon le rapport.

StatCan a exclu dans le rapport certaines activités illégales, comme celles liées aux drogues (sauf le cannabis) et à la prostitution.



LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE PREND L’AVANT-GARDE DE L’ÉCONOMIE SOUTERRAINE DU CANADA

Le rapport de StatCan montre qu’en 2021, l’industrie de la construction résidentielle a joué un rôle important dans l’économie souterraine, contribuant à hauteur de 35,0 pour cent ou 23,9 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand contributeur.

Viennent ensuite les propriétaires immobiliers, responsables de 12,7 pour cent, suivis du commerce de détail avec 10,5 pour cent et des services d’hébergement et de restauration avec 7,3 pour cent.

Selon le rapport, ensemble, ces quatre industries représentaient environ les deux tiers de toute l’activité économique souterraine au Canada.

Le rapport souligne que l’activité économique souterraine dans le secteur de la construction résidentielle a connu une augmentation de 32,8 pour cent en 2021. Cela correspond à l’augmentation de 31,3 pour cent des investissements des entreprises dans les structures résidentielles dans l’ensemble de l’économie.

En 2021, près de 45 % des revenus non déclarés, soit un total de 30,6 milliards de dollars, ont été versés aux employés sous forme de salaires. Cela représentait environ 2,4 pour cent de la rémunération totale des salariés de l’économie. Pendant ce temps, les propriétaires d’entreprises constituées en société ont reçu environ 30 pour cent, et les propriétaires d’entreprises non constituées en société ont reçu environ 24 pour cent du revenu souterrain restant.

Le rapport de StatCan a révélé que l’économie souterraine liée aux dépenses des ménages s’élevait à 38,3 milliards de dollars en 2021. Plus du quart (26,3 pour cent) de cette somme provenait des achats d’alcool, de tabac et de cannabis, qui représentaient 4 pour cent des dépenses totales des ménages au cours de l’année. économie.

Les autres facteurs contribuant à l’économie souterraine dans les dépenses des ménages étaient les frais de location du logement (19,5 pour cent) et les services de restauration (18,8 pour cent).



L’ONTARIO, CHEF DU CANADA EN ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SOUTERRAINE

Selon le rapport, l’Ontario a été le pays ayant la valeur d’activité économique souterraine la plus élevée en 2021, totalisant 26,9 milliards de dollars. Le Québec a suivi avec 15,5 milliards de dollars, tandis que la Colombie-Britannique et l’Alberta ont déclaré respectivement 11,1 milliards de dollars et 6,8 milliards de dollars.

Ces quatre provinces représentaient collectivement 87,9 pour cent de l’activité économique souterraine totale, ce qui reflétait étroitement leur contribution à l’économie globale à 87,1 pour cent.

Cependant, l’Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique affichaient les proportions les plus élevées d’activité économique souterraine en pourcentage de leur PIB total à l’échelle de l’économie en 2021, soit 3,4 pour cent et 3,2 pour cent, respectivement. En revanche, le Nunavut avait la plus petite part, soit seulement 0,4 pour cent.



