L’économie américaine est au bord d’un grave ralentissement si la Réserve fédérale ne freine pas ses hausses de taux, a déclaré le PDG milliardaire Barry Sternlicht.

La banque centrale a déjà relevé les taux d’intérêt quatre fois cette année et devrait les relever de 75 points de base la semaine prochaine dans le but de maîtriser l’inflation. Plus tôt cette semaine, les prix à la consommation ont augmenté de 0,1% au lieu de la baisse de 0,1% que les économistes interrogés par Dow Jones attendaient.

Cependant, Sternlicht pense que la Fed était en retard dans le jeu et qu’elle est maintenant trop agressive.

“L’économie se brise durement”, a déclaré jeudi le président-directeur général de Starwood Capital Group à “Squawk Box” de CNBC.

“Si la Fed continue comme ça, ils vont avoir une grave récession et les gens vont perdre leur emploi”, a-t-il ajouté.

La confiance des consommateurs est terrible et la confiance des PDG est “misérable”, a déclaré Sternlicht. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement sont en train d’être résolus et les stocks se reconstituent désormais dans les entrepôts, ce qui entraînera d’énormes remises, a-t-il déclaré.

“L’IPC, les données qu’ils examinent sont des données anciennes. Tout ce qu’ils ont à faire est d’appeler Doug McMillan chez Walmart, d’appeler l’un des gars de l’immobilier et de demander ce qu’il advient de nos loyers d’appartements”, a-t-il déclaré, soulignant que le taux de croissance des loyers ralentit désormais.

La poursuite des hausses de taux provoquera également un “krach majeur” sur le marché du logement, a prédit Sternlicht. Le marché immobilier autrefois chaud ralentit rapidement, avec des taux hypothécaires pour un prêt fixe de 30 ans de plus de 6% – contre 3,29% au début de l’année, selon Nouvelles hypothécaires quotidiennes.

Alors que l’objectif de la Fed est de 2%, l’inflation devrait se situer entre 3% et 4%, a déclaré Sternlicht.

“L’inflation tirée par la croissance des salaires est fabuleuse. Nous devrions vouloir que les salaires augmentent”, a-t-il déclaré.

“Vous pouvez payer des loyers plus élevés, vous pouvez acheter votre équipement, vous pouvez aller au restaurant si vous avez une forte croissance des salaires.”

Quant à savoir quand la “grave récession” frappera, Sternlicht pense qu’elle est imminente.

“Je pense [in the] quatrième trimestre. Je pense qu’en ce moment”, a-t-il dit. “Vous allez voir des fissures partout.”