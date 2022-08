L’économie russe se contracte fortement alors que la guerre et les sanctions s’installent

Les analystes, cependant, affirment que le bilan économique s’alourdira à mesure que les pays occidentaux se détourneront de plus en plus du pétrole et du gaz russes, sources essentielles de revenus d’exportation.

“Nous pensions que ce serait une plongée profonde cette année, puis égaliser”, a déclaré Laura Solanko, conseillère principale à l’Institut de la Banque de Finlande pour les économies en transition, à propos de l’économie russe. Au lieu de cela, il y a eu un déclin économique plus léger, mais il se poursuivra l’année prochaine, plongeant l’économie dans une récession moins profonde pendant deux ans, a-t-elle déclaré.

La Russie, une économie de 1,5 billion de dollars avant le début de la guerre, a agi rapidement dans les jours qui ont suivi l’invasion pour atténuer l’impact des sanctions. La banque centrale a plus que doublé le taux d’intérêt à 20%, a sévèrement restreint le flux d’argent hors du pays, fermé la négociation d’actions à la Bourse de Moscou et assoupli les réglementations sur les banques afin que les prêts ne se bloquent pas. Le gouvernement a également augmenté les dépenses sociales pour soutenir les ménages et les prêts aux entreprises touchées par les sanctions.