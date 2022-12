L’économie russe est menacée par la guerre et les sanctions

Plus de neuf mois après l’invasion, ni l’effort de guerre ni l’économie ne se sont effondrés, et la douleur économique est encore limitée pour de nombreux Russes. M. Poutine a évité toute pression intérieure substantielle qui menacerait son leadership. Mais l’impact de ce que certains ont décrit comme les sanctions économiques les plus coordonnées et les plus profondes de l’histoire moderne est évident dans les communautés de toute la Russie – et le pire est peut-être encore à venir.