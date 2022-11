L’économie russe est finalement tombée en récession, 8 mois après avoir envahi l’Ukraine

L’ordre de mobilisation partielle du président russe Vladimir Poutine a envoyé de nombreuses personnes fuir le projet, frappant l’économie. (Getty Images)

Le PIB de la Russie a chuté de 4 % en glissement annuel au troisième trimestre 2022 – sa deuxième baisse trimestrielle consécutive.

Cela signifie que le pays est tombé dans une récession technique.

La grande banquière centrale russe Elvira Nabiullina a reconnu que la situation pourrait s’aggraver, selon Interfax.

Huit mois après avoir attaqué l’Ukraine, l’économie russe est finalement tombée en récession, selon les données officielles de Moscou publiées mercredi.

Son PIB a chuté de 4% au troisième trimestre de l’année par rapport à il y a un an, selon Rosstat, Agence russe des statistiques. Cela fait suite à une baisse de 4,1% en glissement annuel de son PIB au deuxième trimestre – ce qui signifie que le pays est tombé dans une récession technique après deux contractions trimestrielles consécutives.

Bien que la définition du manuel n’est pas forcément indicatif d’un grave ralentissement – La baisse du PIB de la Russie au troisième trimestre a été plus modérée que 7 % de baisse il s’y attendait plus tôt – Elvira Nabiullina, la principale banquière centrale du pays, a déclaré mardi que le pays devait examiner la situation économique “très sobrement avec les yeux ouverts” et se préparer à tout développement, selon l’agence de presse Interfax.

“Oui, la situation peut empirer, nous le comprenons”, a déclaré Nabiullina aux législateurs russes, selon l’agence de presse, ajoutant qu’il était nécessaire de restructurer l’économie.

L’évaluation de l’économie par Nabioullina fait suite à des mois d’intensification des sanctions contre la Russie suite à son invasion de l’Ukraine. Les entreprises internationales ont a quitté la Russie en masse, tandis qu’une grande partie de ses réserves de change et d’or sont gelés depuis le début de la guerre le 24 février.

Et tandis que prix fermes de l’énergie avait soutenu l’économie russe pendant un certain temps, le vent semble tourner – en partie à cause du président Vladimir Poutine mobilisation partielle commande qui a envoyé beaucoup fuyant le brouillon. Des recherches de la Banque de Russie a montré l’activité économique du pays au point mort en septembre.

La banque centrale russe s’attend à ce que l’économie du pays se contracte de 3% à 3,5% en 2022, a déclaré mardi Nabiullina, selon un transcription officielle.