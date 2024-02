L’économie russe est désormais entièrement dirigée par la guerre en Ukraine : elle ne peut pas se permettre de perdre, mais elle ne peut pas non plus se permettre de gagner.

Deux ans après son invasion à grande échelle de l’Ukraine, la Russie est toujours confrontée à un nombre sans précédent de sanctions économiques. Il a été exclu provenant des principaux services financiers mondiaux et environ 260 milliards d’euros (222 milliards de livres sterling) de ses actifs de banque centrale ont été gelés.

L’espace aérien russe est fermé à la plupart des avions occidentaux, et les ports occidentaux sont fermés aux navires russes. UN casquette formelle a été imposée à l’achat ou à la transformation du pétrole russe vendu à plus de 60 dollars le baril (cours mondiaux). fluctue actuellement entre 80 $ et 100 $. Et en théorie, c’est illégal vendre à la Russie tout ce qui pourrait être utilisé par l’armée.

Les sanctions ont eu certains effets. Selon le FMIle PIB de la Russie est inférieur d’environ 7 % aux prévisions d’avant-guerre.

Malgré tout cela, l’économie russe ne s’est pas effondrée. Mais la situation semble très différente et est désormais entièrement centrée sur une longue guerre en Ukraine – qui est en réalité le moteur de la croissance économique.

En fait, le FMI s’attend à La Russie connaîtra une croissance de son PIB de 2,6% cette année. C’est nettement plus qu’au Royaume-Uni (0,6 %) et que dans l’UE (0,9 %). De même, le déficit budgétaire de la Russie (le montant que le gouvernement doit emprunter) est en passe de se maintenir. inférieur à 1% du PIBpar rapport à 5,1% au Royaume-Uni et 2,8% dans l’UE.

Cette relative résilience s’explique notamment par la solidité et l’indépendance de la banque centrale russe. Depuis 2022, elle impose des hausses massives des taux d’intérêt (actuellement à 16%) pour contrôler l’inflation (toujours au dessus de 7%).

Ceci a été combiné avec contrôles imposés par le gouvernement ce qui rend presque impossible aux exportateurs russes et aux nombreuses entreprises étrangères encore actives en Russie de sortir de l’argent du pays. Ensemble, ces politiques ont contribué à éviter un effondrement total du roubleen maintenant la circulation de la monnaie en Russie.

Les entreprises russes ont également appris à contourner les sanctions, le plafond pétrolier en étant un parfait exemple. En théorie, aucun pétrole russe ne devrait être échangé avec l’Occident au-dessus du plafond, ce qui aurait un impact énorme sur les finances publiques de la Russie.

En pratique, il a été contourné par un grand flotte « sombre » de navires non assurés et l’utilisation de failles comptables. Et même si les pays sanctionnants j’essaie de resserrer les règlesles coffres publics russes ont en fait été inondé d’argent pétrolier.

De nombreux pays ont également gagné de l’argent en jouant le rôle d’intermédiaires. Turquie, Chine, Serbie, Bulgarie et Inde font partie de ceux qui auraient contourné les sanctions et continué à vendre des marchandises à la Russie.

Ces produits comprennent souvent des biens à double usage tels que puces électroniques ou équipements de communication qui sont ensuite utilisés par l’armée russe. Et malgré efforts récentsun régime complet de sanctions commerciales extraterritoriales – qui interdisent à toute entreprise étrangère de commerce avec la Russie – est encore loin.

Fortunes de guerre

Mais la raison la plus inquiétante de la résilience de l’économie russe est peut-être la guerre elle-même.

Pendant longtemps, l’économie russe n’a pas été diversifiée, s’appuyant fortement sur l’exportation de ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz. Et l’une des principales raisons expliquant les revenus relativement élevés du gouvernement russe aujourd’hui est précisément le fait que la guerre a conduit à des prix élevés de l’énergie.

Les dépenses publiques de la Russie sont à des niveaux sans précédent, et environ 40 % du budget du gouvernement est consacré à la guerre. Les dépenses militaires totales devraient atteindre plus de 10% du PIB pour l’année 2023 (le Royaume-Uni le chiffre est de 2,3%).

La solde militaire, les munitions, les chars, les avions et les indemnisations pour les soldats morts et blessés contribuent tous aux chiffres du PIB. En termes simples, la guerre contre l’Ukraine est désormais la principale moteur de la croissance économique de la Russie.

Et c’est une guerre que la Russie ne peut pas se permettre de gagner. Le coût de la reconstruction et du maintien de la sécurité dans une Ukraine conquise serait trop élevé, et une Russie isolée pourrait au mieux espérer devenir un partenaire junior entièrement dépendant de la Chine.

Dans un contexte de infrastructure en ruine et troubles sociaux croissants En Russie, le coût prévu de la reconstruction de la zone occupée est déjà énorme.





Une impasse prolongée pourrait être la seule solution permettant à la Russie d’éviter un effondrement économique total. Après avoir transformé la petite industrie, elle a dû se concentrer sur l’effort de guerre, et avec un problème de pénurie de main d’œuvre aggravé par des centaines de milliers de victimes de guerre et une fuite massive des cerveauxle pays aurait du mal à trouver une nouvelle direction.

Trente-cinq ans après la chute du mur de Berlin, il est devenu évident que la Russie, riche en ressources naturelles, est devenu beaucoup plus pauvre que ses anciens voisins soviétiques comme l’Estonie, la Lettonie, la Pologne et la Hongrie, qui ont suivi la voie de l’intégration européenne.

Le régime russe n’a aucune raison de mettre fin à la guerre et de faire face à ce genre de réalité économique. Elle ne peut donc pas se permettre de gagner la guerre, ni de la perdre. Son économie est désormais entièrement orientée vers la poursuite d’un conflit long et toujours plus meurtrier.