L’économie que Poutine n’a pas vraiment ruinée

“Ce qui est vraiment frustrant, ce sont les clients qui travaillent avec des entreprises russes et qui ne veulent pas changer”, a déclaré Mme Hameliak. “J’essaie d’être poli.”

Le problème de la corruption

L’année dernière, l’indice de perception de la corruption publié par Transparency International a classé l’Ukraine au deuxième rang des pays les plus corrompus d’Europe, derrière la Russie. Pendant des années, un petit groupe d’oligarques possédait une grande partie de l’économie et la corruption était monnaie courante. Tout aussi grave, une économie souterraine de transactions non déclarées a longtemps érodé l’assiette fiscale. Il y a quatre ans, l’Institut international de sociologie de Kyiv estimait que 47 % du produit intérieur brut de l’Ukraine étaient essentiellement invisibles pour le gouvernement.

La situation s’améliore, disent de nombreux dirigeants ici, alors que de plus en plus d’entreprises se disputent des contrats dans l’économie internationale, où l’intégrité est plus prisée. Mais les jeunes entrepreneurs comprennent qu’avant que la guerre ne fasse du pays un symbole de résistance, il y avait un problème d’image. Et il était inutile d’attendre que le gouvernement le répare, ou même de fournir des services sociaux de base, comme un filet de sécurité. Les gens ici vivent de ce qu’ils gagnent ou ne prennent pas leur retraite ou vivent dans la misère.

Le personnel a compris que les entreprises risquaient d’avoir des clients hémorragiques et disparaîtraient si elles ne pouvaient pas prouver qu’elles étaient tout aussi viables qu’elles l’étaient la veille du début des hostilités. De plus, se concentrer sur le travail était un bon moyen d’ignorer les horreurs qui se déroulaient.

“Nous avons ressenti beaucoup d’émotions, et la plupart d’entre elles étaient plutôt négatives”, a déclaré Illia Shevchenko, responsable ukrainienne chez EPAM Systems, une société de conception de produits numériques basée en Pennsylvanie et possédant des bureaux dans toute l’Ukraine. « La meilleure façon de vous distraire de ces émotions est de travailler. Il y a une tâche spécifique. Asseyez-vous et réfléchissez.

M. Shevchenko parlait par appel vidéo depuis une petite chambre d’un appartement à Krementchouk, où sa femme et ses deux enfants ont déménagé peu après l’attaque de Kharkiv, leur ancienne ville natale. Il portait un T-shirt rouge avec une illustration d’Einstein dessus et a fait une visite de son nouveau bureau qui a duré environ six secondes. Il a soulevé son ordinateur portable et l’a pointé vers la petite table et la chaise où il travaille maintenant.