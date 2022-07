L’économie peut sembler être en récession, mais nous ne savons toujours pas avec certitude

Dans une vue aérienne, des conteneurs d’expédition sont inactifs au port d’Oakland le 21 juillet 2022 à Oakland, en Californie. Les camionneurs qui protestaient contre le projet de loi 5 (AB5) de l’Assemblée sur le droit du travail californien ont fermé les opérations au port d’Oakland après avoir bloqué les entrées des terminaux à conteneurs du port au cours des quatre derniers jours. On estime que 70 000 camionneurs indépendants en Californie sont touchés par le projet de loi AB5 de l’État, une loi sur l’économie des concerts adoptée en 2019 qui a rendu difficile pour les entreprises de classer les travailleurs comme des entrepreneurs indépendants au lieu d’employés. La fermeture du port contribue aux problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi qu’il ne pensait pas que l’économie était dans une véritable récession, et il a même remis en question l’exactitude des données du PIB.

“Nous avons créé trop d’emplois. Nous avons eu des licenciements à un niveau record, nous avons eu des postes vacants à un niveau record. Les dépenses de consommation et les investissements des entreprises ont tous été positifs”, a-t-il déclaré. “Je ne les vois tout simplement pas déclarer une récession.”

Et préparez-vous encore une fois à une surprise : il n’y a pratiquement aucun grand économiste de Wall Street qui s’attend à ce que le NBER dise que l’économie américaine était en récession au cours du premier semestre 2022.

Mais le bureau n’utilise même pas le PIB comme facteur majeur dans sa réflexion, et il a déclaré une récession en 2001 sans qu’il y ait eu de déclins consécutifs.

Cela pourrait signifier des trimestres consécutifs de baisse. En fait, chaque fois depuis 1948 que le PIB a chuté pendant au moins deux trimestres consécutifs, le NBER a finalement déclaré une récession. Le PIB du deuxième trimestre a chuté de 0,9 %, tandis que le premier trimestre a diminué de 1,6 %, selon le Bureau of Economic Analysis.

Plutôt, le Le NBER définit la récession comme “une baisse significative de l’activité économique qui s’étend à l’ensemble de l’économie et dure plus de quelques mois”.

En effet, l’arbitre officiel en la matière est le Business Cycle Dating Committee du National Bureau of Economic Research, et il n’utilise pas la même définition que celle communément acceptée d’au moins deux trimestres consécutifs de croissance négative.

Alors que le NBER n’est pas un nom familier, le gouvernement et les organes d’information économiques considèrent les proclamations de l’organisation comme un évangile lorsqu’il s’agit de déterminer les expansions et les contractions.

On pense généralement que l’organisation utilise six facteurs :

Revenu personnel réel moins paiements de transfert Masse salariale non agricole Emploi mesuré par l’enquête auprès des ménages du Bureau of Labor Statistics Dépenses réelles de consommation personnelle Ventes corrigées des fluctuations de prix Production industrielle

“Si cette définition semble impliquée, c’est parce qu’elle l’est”, a déclaré Tim Quinlan, économiste principal chez Wells Fargo, dans une note client plus tôt cette semaine. “Définir une récession n’est pas facile et s’étend au-delà de la simple durée d’un ralentissement à sa profondeur et à son étendue dans l’ensemble de l’économie.”

Après la publication du PIB de jeudi, Quinlan a déclaré que les conditions se rapprochaient rapidement même des critères du NBER.

“Insister sur la définition précise de la récession sera une tâche encore plus ardue à la lumière de la détérioration sans équivoque de l’activité économique reflétée dans la contraction actuelle de 0,9% du PIB réel au deuxième trimestre”, a-t-il écrit. “Pourtant, les dépenses de consommation réelles ont continué d’aller de l’avant et le marché du travail a encore des jambes. Il est trop tôt pour dire la fin de cette expansion, mais l’heure approche à grands pas.”