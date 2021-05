L’économie peut gérer la forte hausse de l’inflation: le taureau du marché Ed Yardeni

La frénésie des dépenses après le verrouillage peut contribuer à une forte hausse de l’inflation, mais Ed Yardeni pense que l’économie peut y faire face.

Yardeni, qui a passé des décennies à Wall Street à gérer la stratégie d’investissement pour de grandes entreprises telles que Prudential et Deutsche Bank, considère les pressions inflationnistes comme un sous-produit temporaire lié à des réouvertures massives et à des liquidités historiques.

« Les gens vont continuer à dépenser », a déclaré vendredi le président de Yardeni Research à « Trading Nation » de CNBC. « Une grande partie de la demande refoulée est satisfaite ici aussi bien en biens qu’en services. »

Wall Street a obtenu une nouvelle confirmation la semaine dernière d’une forte croissance de l’inflation grâce aux dépenses de consommation personnelle de base, un indicateur clé suivi de près par la Réserve fédérale. Il a augmenté de 3,1% plus rapidement que prévu en avril par rapport à un an plus tôt.

«Lorsque les restrictions de verrouillage ont été progressivement levées, nous avons constaté cette formidable augmentation des achats, et les achats libèrent de la dopamine dans le cerveau», a déclaré Yardeni. « Beaucoup de gens sont venus en courant et ont commencé à faire du shopping. »

Il s’agissait d’abord de marchandises, et maintenant de services, selon Yardeni.

« Beaucoup de services ont été vraiment éliminés en termes de ce qui était ouvert », a-t-il noté. « De toute évidence, nous voyons les services s’ouvrir. »

Yardeni s’attend à ce que la pression à la hausse sur l’inflation dure au moins quelques mois.

« L’économie a une reprise en forme de V, et nous sommes en fait de retour là où le PIB réel était juste avant la pandémie », a-t-il déclaré. « Je m’attendrais à voir un certain ralentissement de l’économie plus tard cette année en début d’année prochaine. »

Il prévoit que la demande finira par s’estomper même sur le marché du logement où les prix sont en plein essor.

« Je ne peux pas imaginer que le type de taux de croissance que nous avons vu au cours des derniers trimestres soient durables », a déclaré Yardeni.

Mais en ce qui concerne les loyers, Yardeni voit les propriétaires obtenir plus de pouvoir de fixation des prix. Il trouve que le marché de la location se resserre assez rapidement en ce moment.

« Nous sommes en quelque sorte à court de stocks de maisons. Tous ces gens espéraient acheter quelque chose de abordable et constataient que les prix étaient en hausse de 20% par rapport à il y a un an, et il y a des choix minces », at-il ajouté. Je crains que de nombreux acheteurs potentiels ne disent: «Vous savez quoi, pas de mas. J’abandonne. Restons simplement. ‘ »